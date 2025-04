Giá trị trung bình Chỉ số Cải cách hành chính của 6 vùng kinh tế-xã hội

Năm 2024, 6/6 vùng kinh tế-xã hội đều có giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính đạt trên 80% và đều tăng trưởng cao hơn so với năm 2023.

Giá trị trung bình cao nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng với kết quả đạt 90.17%, cao hơn 1.85% so với năm 2023 (88.32%); tiếp theo là vùng Đông Nam Bộ, đạt 89.44%, cao hơn 1.99% so với năm 2023 (87.45%); đây cũng là vùng kinh tế có giá trị trung bình chỉ số cải cách hành chính tăng trưởng cao nhất so với các vùng kinh tế còn lại.

Xếp vị trí thứ 3 là vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, đạt 88.51%, cao hơn 1.58% so với năm 2023 (87.72%).

Xếp vị trí thứ 4 là vùng Trung du miền núi phía Bắc, đạt 88.20%, cao hơn 0.48% so với năm 2023 (87.72%).

Xếp vị trí thứ 5 và thứ 6 lần lượt là Đồng bằng sông Cửu Long, đạt 87.37% và Tây Nguyên, đạt 85.63%./.