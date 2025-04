Hải Phòng đứng đầu, Cao Bằng “đội sổ” bảng Chỉ số cải cách hành chính năm 2024

Sáng 6/4, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã báo cáo và công bố kết quả, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index 2024).

Kết quả này được đo lường trên cơ sở khảo sát người dân, cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý tại các bộ, địa phương, hội, hiệp hội với hơn 85.600 phiếu.

63/63 địa phương đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính trên 80%

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của các tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực, với giá trị trung bình cao nhất từ trước đến nay, đạt 88,37%, cao hơn 1,39% so với năm 2023.

Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp có 63/63 địa phương đều đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính trên 80%.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng, tiếp nhận cấp, đổi Giấy phép lái xe. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thống kê, 53 địa phương có Chỉ số cải cách hành chính tăng so với năm 2023, tăng cao nhất là Bình Thuận (6,39%), tăng thấp nhất là Lai Châu (0,19%). Tuy nhiên, vẫn còn 9 địa phương có chỉ số giảm, nhưng mức giảm không đáng kể, tỉnh giảm nhiều nhất là 2,94% và giảm ít nhất là 0,21%.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính 2024 của các tỉnh, thành phố được phân theo 2 nhóm. Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm 13 tỉnh, thành phố. Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% đến dưới 90%, gồm 50 tỉnh, thành phố.

Theo đánh giá, thành phố Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 với kết quả đạt 96,17%, cao hơn 4,30% và tăng 1 bậc xếp hạng so với năm 2023.

Đây là lần thứ 2 thành phố Hải Phòng dẫn đầu cả nước về Chỉ số cải cách hành chính (lần gần nhất là năm 2021). Trong lịch sử 13 năm đánh giá Chỉ số PAR Index, Hải Phòng có 12 năm liên tiếp nằm trong tốp 5 địa phương dẫn đầu cả nước, trong đó 7 năm xếp vị trí thứ 2/63.

"Những nỗ lực cải cách hành chính mạnh mẽ đã giúp thành phố Hải Phòng tạo nên những kỳ tích trong thời kỳ đổi mới. Năm 2024, Hải Phòng trở thành địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước đạt mức tăng trưởng 2 con số trong 10 năm liên tiếp; thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt 4,7 tỷ USD, gấp 2,35 lần so với kế hoạch," Bộ Nội vụ đánh giá.

Xếp vị trí thứ 2/63 là tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với kết quả đạt 93,35%, tăng 3 bậc xếp hạng so với năm 2023. Cải cách hành chính của Bà Rịa-Vũng Tàu luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và sáng tạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Năm 2024, mức độ hài lòng của người dân về chất lượng cung cấp dịch vụ công của tỉnh thuộc nhóm rất cao (đạt 90,09%); là địa phương tiên phong triển khai chính sách miễn 100% học phí cho học sinh phổ thông (đến nay đã được nhân rộng ra cả nước); tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 11,72%, mức cao nhất 10 năm gần đây; thu hút đầu tư vốn FDI hơn 2 tỷ USD, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2023…

Một số địa phương khác cũng đã thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính, như Hà Nội, xếp thứ 3/63, đạt 92,75%; Quảng Ninh xếp thứ 4/63, đạt 91,49%; Thái Nguyên, xếp thứ 5/63, đạt 91,47%.

Đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 là tỉnh Cao Bằng, đạt 82,95%. Mặc dù vậy, kết quả này vẫn cao hơn 1,63% so với đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (An Giang, năm 2023 chỉ đạt 81,32%).

Qua đánh giá, năm 2024, công tác cải cách hành chính của tỉnh Cao Bằng đã có những tiến bộ đáng kể, Chỉ số cải cách hành chính tăng trưởng 0,98% so với năm 2023.

Tuy nhiên, việc thực hiện một số nội dung cải cách vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, như chậm xử lý văn bản trái pháp luật đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận, kiến nghị; chậm đồng bộ, công khai hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; kỷ luật, kỷ cương hành chính một số nơi chưa nghiêm, vẫn còn một số lãnh đạo, quản lý vi phạm các quy định pháp luật trong thực thi công vụ dẫn đến phải kỷ luật; chậm ban hành các văn bản liên quan đến quản lý tài sản công; hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện số hóa giấy tờ, hồ sơ còn thấp,...

Ngoài ra, một số địa phương khác cũng cho kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 khá thấp là Bắc Kạn, đạt 84,23%, xếp thứ 60; Gia Lai, đạt 84,01%, xếp thứ 61 và Lâm Đồng, đạt 83,11%, xếp thứ 62.

Vùng Đồng bằng sông Hồng có giá trị trung bình Chỉ số PAR Index cao nhất

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết năm 2024, cả 6 vùng kinh tế-xã hội đều có giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính đạt trên 80% và đều tăng trưởng cao hơn so với năm 2023.

Giá trị trung bình cao nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng với kết quả đạt 90,17%, cao hơn 1,85% so với năm 2023 (88,32%). Tiếp theo là vùng Đông Nam Bộ, đạt 89,44%, cao hơn 1,99% so với năm 2023 (87,45%), đây cũng là vùng kinh tế có giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính tăng trưởng cao nhất so với các vùng kinh tế còn lại.

Xếp vị trí thứ 3 là vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, đạt 88,51%, cao hơn 1,58% so với năm 2023 (87,72%). Xếp vị trí thứ 4 là vùng Trung du miền núi phía Bắc, đạt 88,20%, cao hơn 0,48% so với năm 2023 (87,72%). Xếp vị trí thứ 5 và thứ 6 lần lượt là Đồng bằng sông Cửu Long, đạt 87,37% và Tây Nguyên, đạt 85,63%.

"Năm 2024, các địa phương đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính một cách toàn diện và hiệu quả; kết quả đánh giá nhiều tiêu chí cho thấy sự chuyển biến rõ nét so với năm 2023, phương pháp chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính có nhiều sáng tạo, đổi mới tích cực," Bộ trưởng Nội vụ đánh giá.

Theo bà, các hoạt động chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính ngày càng có những chuyển biến tích cực cả về tư duy, hành động và hiệu quả đạt được trong thực tiễn.

Các địa phương đã tăng cường rà soát, đề xuất tháo gỡ nhiều thể chế, cơ chế, chính sách, góp phần tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm qua.

Cải cách thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt, nhiều mô hình mới được triển khai thí điểm, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và Đề án 06 đã mang lại nhiều hiệu quả, lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Cải cách tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, khẩn trương, khoa học và đạt được nhiều kết quả đột phá. Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tiếp tục là điểm sáng của cải cách, khung pháp lý tiếp tục được hoàn thiện; các ứng dụng, cơ sở dữ liệu được phát triển mạnh mẽ, dữ liệu thường xuyên được cập nhật, kết nối chia sẻ liên thông, phục vụ ngày càng hiệu quả cho hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các cấp ở địa phương.

Tuy nhiên, thông qua đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 cũng đã chỉ rõ, việc thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính còn cho kết quả thấp, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và sự mong đợi của người dân.

Đây là cũng là dịp để các địa phương có điều kiện nghiên cứu, phân tích dữ liệu, xác định rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó, ban hành và triển khai các giải pháp, biện pháp khắc phục đối với từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong năm 2025 và những năm tiếp theo./.

Đột phá từ thể chế, chính sách, tạo tiền đề cho cải cách hành chính Trong kỷ nguyên mới, đặc biệt là cuộc cách mạng sắp xếp bộ máy từ Trung ương tới địa phương nhằm nâng hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng quản lý nhà nước thì yêu cầu sửa đổi Hiến pháp là cực kỳ cấp bách.