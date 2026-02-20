Kịp thời tìm kiếm, đưa 4 du khách lạc trong rừng Tây Yên Tử về nơi an toàn

Ngày 20/2, Công an xã Tây Yên Tử (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã tìm kiếm và đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Công an xã Tây Yên Tử nhận được tin báo của người dân về việc có 4 du khách bị lạc trong rừng thuộc dãy núi Tây Yên Tử.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi, tập trung rà soát các tuyến đường mòn, khe suối và những khu vực du khách có thể di chuyển qua.

Mặc dù địa hình rừng già có nhiều vực sâu nguy hiểm, đường trơn trượt, thời tiết sương mù gây hạn chế tầm nhìn, song với tinh thần khẩn trương, tích cực và trách nhiệm, đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và đưa 4 du khách ra khỏi rừng an toàn, sức khỏe ổn định.

Các du khách bị lạc đã bày tỏ lòng cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử./.

