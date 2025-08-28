Bắc Ninh: Tìm thấy hai du khách bị lạc trên dãy núi Tây Yên Tử

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã tìm thấy 2 du khách bị lạc trên dãy núi Tây Yên Tử.

Trước đó, khoảng 19 giờ 10 phút ngày 27/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn nhận được tin báo của người dân về việc có 2 người bị lạc trong rừng thuộc dãy núi Tây Yên Tử.

Đơn vị đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường phối hợp với Công an xã Tây Yên Tử, Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử để tổ chức tìm kiếm. Các mũi tìm kiếm được chia nhỏ, rà soát khu vực đường mòn, khe suối và có sự giúp đỡ của người dân am hiểu địa bàn.

Sau khoảng 2 giờ tìm kiếm, đến 21 giờ 8 phút ngày 27/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân trong tình trạng mệt mỏi, mất phương hướng, sức khỏe cơ bản ổn định.

Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân xuống núi an toàn, tiến hành sơ cứu và cung cấp nhu yếu phẩm.

Được biết, 2 nạn nhân là khách du lịch. Vào chiều 27/8, sau khi tham quan tại chùa Đồng thuộc dãy núi Tây Yên Tử, 2 du khách đã xuống núi bằng đường mòn. Tuy nhiên, do trời mưa, đường trơn trượt, bị mất phương hướng, hoảng loạn nên cả 2 bị mắc kẹt lại./.

