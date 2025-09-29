Lào Cai: Đã tìm thấy hai du khách Đức bị lạc tại Vườn quốc gia Hoàng Liên

Ủy ban Nhân dân xã Tả Van (Lào Cai) cho biết, khoảng 11 giờ ngày 29/9, lực lượng cứu hộ của xã đã tìm thấy 2 du khách nước ngoài bị lạc tại khu vực rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên (thuộc thôn Sín Chải, xã Tả Van).

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 28/9/2025, Ủy ban Nhân dân xã Tả Van nhận được báo cáo của Công an xã về việc có 2 du khách quốc tịch Đức là ông Moritz Wolfram (sinh năm 1989) và bà Kathrin Sophie (sinh năm 1994) bị lạc tại khu vực rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Tả Van đã chỉ đạo, huy động lực lượng Công an, quân sự tham gia phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Hoàng Liên tìm kiếm 2 khách du lịch bị lạc.

Do ảnh hưởng của bão số 10 nên Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo các lực lượng chuẩn bị đầy đủ công cụ, phương tiện, xây dựng phương án cụ thể để đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu nạn.

Địa phương đã huy động lực lượng gần 20 người bao gồm: cán bộ, chiến sỹ Công an, dân quân và công dân địa phương thông thạo địa bàn, có khả năng sử dụng thiết bị định vị, giao tiếp Tiếng Anh để tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm, lực lượng cứu hộ của xã đã tìm thấy 2 du khách tại điểm cách Trạm dừng nghỉ ở vị trí 2.200m (đường leo núi Fansipan) khoảng 3km đường rừng.

Ủy ban Nhân dân xã Tả Van đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Hoàng Liên và các lực lượng chức năng để tiếp tế, hỗ trợ các điều kiện cấp thiết, đưa 2 du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối./.

