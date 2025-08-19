Ninh Bình: Đã tìm thấy thi thể nam du khách mất tích ở Vườn quốc gia Cúc Phương

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình xác nhận, trưa 19/8, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nam du khách mất tích trong Vườn quốc gia Cúc Phương những ngày vừa qua.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cúc Phương cho biết, thi thể của nam du khách được tìm thấy cách khu vực động Sơn Cung, nơi nạn nhân để lại ba lô kèm giấy tờ tùy thân và nhiều vật dụng khoảng 700 m.

Trước đó, Vườn quốc gia Cúc Phương xác nhận nam du khách đi lạc là anh Nguyễn Quốc Mạnh (sinh năm 1992, trú tại thành phố Hải Phòng), trong quá trình tham quan Vườn một mình đã mất tích vào ngày 14/8.

Vụ việc được biết đến vào chiều 14/8, khi chiếc ba lô của anh Mạnh để lại ở khu vực động Sơn Cung được một hướng dẫn viên phát hiện trong quá trình lên thăm động. Ngay sau đó, hướng dẫn viên đã báo vụ việc với trạm kiểm lâm khu vực Bống. Khu vực này cách cửa rừng khoảng 20 km, không có sóng điện thoại.

Trong những ngày qua, Vườn quốc gia Cúc Phương đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, thân nhân gia đình và các tình nguyện viên tham gia tìm kiếm nạn nhân với số lượng khoảng 100 người/ngày, chia làm nhiều tuyến tìm kiếm. Tuy nhiên, do khu vực Cúc Phương thường xuyên có mưa lớn, địa hình hiểm trở nên gây khó khăn cho lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ./.

Xuất hiện nghi vấn trong quá trình tìm kiếm thanh niên mất tích ở rừng Cúc Phương Chiều 18/8, cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết sau 5 ngày 4 đêm tìm kiếm, vẫn chưa tìm thấy anh Nguyễn Quốc Mạnh (sinh năm 1992, trú tại Thành phố Hải Phòng), người mất tích ở rừng Cúc Phương.