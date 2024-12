Phạt tù nhóm đối tượng tổ chức cho người trốn đi Australia

(Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 10/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Lý (sinh năm 1994, trú tại xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) 8 năm 6 tháng tù và Ngô Trí Huy (sinh năm 1989, trú tại thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) 7 năm tù về cùng tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại Điều 349, khoản 3, điểm a, b - Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Hoàng Văn An (sinh năm 1990, trú tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại Điều 349, khoản 1-Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 3/2023, Đồn Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh-Bộ Công an phát hiện 2 người Việt Nam xuất cảnh đi Australia ngày 4 và 11/3/2023 nhưng sau đó bị phía Australia từ chối nhập cảnh và đẩy trở về Việt Nam lần lượt vào các ngày 7 và 14/3/2023. Nhận thấy có dấu hiệu của việc tổ chức trốn đi Australia lao động trái phép, Cơ quan Công an đã tiến hành điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2022-2023, Ngô Trí Huy, Phạm Văn Lý, Nguyễn Văn Khởi và Hoàng Văn An bàn bạc cùng nhau làm thủ tục xin visa du lịch để đưa người ((khách) sang Australia và trốn ở lại lao động để hưởng lợi. Trong đó, Huy là người tiếp nhận hồ sơ để Lý làm, chỉnh sửa các giấy tờ chứng minh tài chính, công việc, nhận thân nhằm hoàn thiện hồ sơ xin visa.

Trong trường hợp khách không có đủ các tài liệu để đủ điều kiện cấp visa thì Lý thống nhất với Huy là Lý sẽ làm giả các giấy tờ chứng minh tài chính (sao kê tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm), chứng minh công việc (hợp đồng lao động, xác nhận bảng lương, đơn xin nghỉ phép cho khách hàng với danh nghĩa là nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch quốc tế Toàn cầu MR LEE và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch visa Toàn cầu VFS do Lý làm Giám đốc và một công ty khác (để đăng ký hồ sơ xin visa trực tuyến cho khách).

Sau đó, Huy hỗ trợ Lý trong việc đưa khách đi lăn vân tay, hướng dẫn trả lời phỏng vấn, từ đó tổ chức được cho 14 người có nhu cầu xuất khẩu lao động nước ngoài xuất cảnh đi Australia, dưới dạng du lịch, sau đó ở lại lao động bất hợp pháp.

Cơ quan tố tụng xác định, Huy nhận hồ sơ của khách hoặc thông qua môi giới Nguyễn Văn Khởi, Hoàng Văn An. Huy thu phí khoảng 442 triệu đồng/khách. Khởi và An tìm kiếm người có nhu cầu đi lao động tại Australia, thu của họ số tiền từ 450-624 triệu đồng/người.

Qua điều tra đã kết luận, Khởi giới thiệu được 6 khách, còn An giới thiệu được 3 khách. Trong đó có 8/14 trường hợp khách xuất cảnh được, đã ở lại Australia và chưa trở về nước.

Ngoài 14 người trên, riêng Lý còn tự tổ chức cho 5 người khác. Tổng cộng, Huy đã hưởng lợi 752 triệu đồng, Lý hưởng lợi hơn 2,3 tỷ đồng.

Trong số 14 người mà Huy và Lý tổ chức trốn đi Australia nêu trên, An tìm, giới thiệu, thu hồ sơ của 3 người. Huy đã tổ chức cho 3 người này xuất cảnh đi Australia dưới diện du lịch và trốn lại lao động bất hợp pháp, còn An không được hưởng lợi gì.

Khi làm hồ sơ xin cấp visa để tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Lý và Huy đã tạo ra các tài liệu giả rồi gửi cho Đại sứ quán Australia thông qua email. Tuy nhiên các tài liệu do Đại sứ quán Australia cung cấp chỉ là bản scan, không có bản gốc (vì hồ sơ xin cấp visa được gửi theo dạng scan) nên cơ quan điều tra không đủ điều kiện thực hiện việc giám định.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Khởi không có mặt tại địa phương. Hiện không xác định được người này ở đâu nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với người này./.

