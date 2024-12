Hà Nội có 54 tổ công tác bảo đảm an ninh trật tự

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành từ 8 giờ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/2/2025 đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội tặng hoa các lực lượng tham gia tại buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 10/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và triển khai mô hình lực lượng 141 trong tình hình mới.

Tại sự kiện, Công an thành phố Hà Nội cũng thông tin, từ nay Công an thành phố sẽ có 54 tổ công tác thay vì 15 tổ như trước đây. Việc này sẽ bảo đảm quán xuyến, khép kín địa bàn, tạo nên mạng lưới kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn trọng điểm để nhanh chóng trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành từ 8 giờ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/2/2025 đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã bám sát và thực hiện nghiêm túc các biện pháp, giải pháp đã được nêu trong Kế hoạch cao điểm và các văn bản thực hiện chuyên đề chuyên sâu trên tất cả mặt công tác.

Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Các phòng nghiệp vụ phát huy vai trò tư lệnh các hệ lực lượng, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của Công an cấp cơ sở và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công an thành phố về kết quả thực hiện cao điểm của hệ lực lượng; phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong các mặt công tác, tham mưu lãnh đạo Công an thành phố chấn chỉnh kịp thời để bảo đảm đợt cao điểm đạt kết quả cao nhất.

Các đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm với tinh thần thực sự quyết tâm, quyết liệt, đúng tính chất của “cao điểm”; phải tạo được khí thế, hiệu quả công tác khác biệt, rõ nét, cao hơn so với trạng thái công tác bình thường, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu được giao trong đợt cao điểm; đồng thời, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đề xuất biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm.

Các lực lượng Công an thành phố Hà Nội ra quân tại buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đối với việc triển khai kế hoạch đổi mới nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng 141, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả Tổ công tác 141 từ thành phố đến cấp huyện đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra, sát với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, quy luật hoạt động của các loại "tội phạm đường phố" của từng địa bàn; quyết tâm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất và lượng, có chuyển biến rõ nét trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là "tội phạm đường phố" trên toàn thành phố, không để tội phạm, nhất là các nhóm đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện giao thông tốc độ cao, đua xe, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện mang theo hung khí có có hành vi gây mất trật tự công cộng, hoạt động ngang nhiên, lộng hành, gây bức xúc dư luận, để báo chí phản ánh.

Quá trình triển khai lực lượng 141 phải thực hiện đúng phương châm “phát hiện từ sớm, xử lý từ xa, giải quyết triệt để theo đến cùng”, đúng pháp luật và bảo đảm an toàn lực lượng chức năng, quần chúng nhân dân.

Đồng thời, phải định kỳ sơ kết tổng kết, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của lực lượng 141 và tổ chức tuyên truyền giáo dục thường xuyên, liên tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân./.

Hà Nội: Tổ công tác 141 phát hiện nhiều trường hợp gây rối trật tự Các tổ công tác 141 hóa trang trên các địa bàn trọng điểm các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm đã phát hiện, bắt giữ 19 phương tiện, 22 đối tượng có các hành vi điều khiển xe môtô nẹt pô, lạng lách.