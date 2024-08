Hưng Yên: Khởi tố Bí thư, Chủ tịch UBND xã lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Thế Vinh (sinh năm 1964, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, năm 2022, Đoàn Thế Vinh cùng con trai là Đoàn Đức Anh (sinh năm 1990) đã đưa ra các thông tin sai lệch về việc đấu thầu các suất đất tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên nhằm chiếm đoạt tổng số tiền 6,79 tỷ đồng của các nạn nhân là: Phùng Ngọc Tú (sinh năm 1987), Dương Thị Thuận (sinh năm 1979) và Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 1976) đều trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, ngày 29/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã có quyết định khởi tố vụ án.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định rõ hành vi phạm tội của Đoàn Thế Vinh và đã có quyết định khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật./.

