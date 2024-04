Tuyên án vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có số bị hại lớn nhất tỉnh Bình Thuận

Ngày 23-24/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Bình Thuận tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát.