Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội

Đối tượng Đặng Văn Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Văn Tú/TTXVN)

Ngày 28/4, Công an thành phố Chí Linh (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Văn Cường (sinh năm 1988, trú tại xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2022 đến nay, Đặng Văn Cường sử dụng tài khoản “Duc Minh Khang” tham gia vào nhóm “DÂN TÀU THUYỀN MIỀN BẮC,” “TÀU HÚT CÁT” trên mạng xã hội Facebook và thường xuyên tương tác với các bài viết trong các nhóm này.

Cùng với đó, Cường tự nhận và thông báo trên các nhóm trên rằng mình có tàu cho thuê để vận chuyển đường sông, hoặc có cát, sỏi, đất cần bán…

Khi có người cần thuê tàu, thuyền hoặc mua vật liệu cát, sỏi… thì Cường yêu cầu khách hàng đặt cọc.

Sau khi nhận được tiền đặt cọc của khách, Cường chiếm đoạt sau đó chặn liên lạc và không thực hiện giao dịch theo thỏa thuận với khách hàng.

Bước đầu, Cơ quan Điều tra làm rõ từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở nhiều địa phương, trong đó có 1 người ở thành phố Chí Linh với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Cường đã từng làm nghề liên quan đến kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi ở Quảng Ninh. Khi tham gia nhóm “DÂN TÀU THUYỀN MIỀN BẮC,” “TÀU HÚT CÁT” biết được nhiều người có nhu cầu thuê, hoặc mua cát, sỏi, đất để san lấp mặt bằng, nên sau khi nghỉ việc ở Quảng Ninh, Cường đã nghĩ ra cách “cho thuê phương tiện tàu, thuyền hoặc bán cát, sỏi” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cường cũng từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào năm 2017.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Chí Linh thông báo cá nhân hoặc tổ chức nào bị Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn trên thì đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Chí Linh (địa chỉ: Số 38 đường Nguyễn Thái Học, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) hoặc liên hệ với điều tra viên Dương Cao Tùng (số điện thoại: 0949.886.826) trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật./.

