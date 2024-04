Hà Nội: Nhiều tài khoản trại hè trên mạng xã hội có dấu hiệu lừa đảo tài sản

Nhiều fanpage giới thiệu trại hè Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có dấu hiệu lừa đảo.

Tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết lợi dụng nhu cầu tìm kiếm khóa học, chương trình ngoại khóa của các bậc phụ huynh cho con trong dịp hè năm 2024, gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản facebook “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND Nhí," “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND," “Trại hè Quân đội," “Trải nghiệm Quân đội hè” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người đăng ký tham gia.

Các tài khoản này giới thiệu có kết nối các đơn vị Công an, Quân đội trên toàn quốc. Học viên tham gia được trải nghiệm môi trường đào tạo của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân; hỗ trợ ăn uống, đồng phục và chứng nhận của các đơn vị Công an, Quân đội.

Khi phụ huynh đăng ký tham gia chương trình, các đối tượng cung cấp mã ứng tuyển của bé và số điện thoại Zalo của tư vấn viên, dẫn dắt truy cập vào Zalo để đăng ký thông tin cá nhân.

Sau khi đăng ký thông tin cá nhân, các đối tượng yêu cầu phụ huynh tham gia nhóm Telegram thực hiện các nhiệm vụ đóng tiền rồi chiếm đoạt tài sản.

Trước chiêu trò lừa đảo thông qua khóa học mùa Hè đang rộ lên trên mạng xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, khuyến cáo người dân cẩn trọng khi tìm hiểu kỹ thông tin về khóa học trên các trang mạng tránh bị lừa đảo.

Người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa, tuyên truyền cho người thân. Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định./.

