Triệt xóa đường dây tội phạm xuyên quốc gia truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

12 đối tượng điều hành, quản lý website “Thiendia2.cc” truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng Internet bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an tỉnh Nghệ An và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng chủ trì vừa phá thành công chuyên án triệt xóa, đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website “Thiendia2.cc” truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng Internet, tán phát trên 19 triệu nội dung đồi trụy với hàng trăm triệu lượt truy cập.

Để quản trị, vận hành đường dây, nhóm đối tượng tổ chức chia thành hàng chục tài khoản quản trị, phân cấp với 1 tài khoản Super Admin tổng được đặt tại nước ngoài.

Tại Việt Nam bước đầu cơ quan Công an xác định có 12 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành liên quan đến hoạt động quản trị, vận hành đường dây nói trên do Nguyễn Đức Vinh (sinh năm 1975, trú phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) điều hành.

Sau quá trình theo dõi, ngày 25/4, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) đồng chủ trì với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng loạt khám xét, bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây tại 12 địa điểm thuộc nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tang vật thu giữ gồm 7 bộ máy tính bàn, 4 laptop, 20 điện thoại di dộng, qua đó phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy trên diễn đàn “Thiên địa.” Quá trình điều tra, xác định số tiền các đối tượng thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ các đối tượng để điều tra về hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” và đấu tranh mở rộng chuyên án./.

