Công an Thành phố Hồ Chí Minh vận động, tiếp nhận đầu thú 11 bị can truy nã

Cùng với việc vận động, tiếp nhận đầu thú 11 bị can truy nã, lực lượng cảnh sát Cơ quan Cảnh sát điều tra Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp bắt 5 bị can truy nã.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quân tấn công tội phạm. (Ảnh: Thành Chung/ TTXVN)

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, 4 tháng đầu năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố đã bắt, vận động, tiếp nhận đầu thú 11 bị can truy nã.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp bắt 5 bị can truy nã do các đơn vị trực thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định.

Trong số đó, có 3 bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Lê Công Hiền (48 tuổi), đã lừa đảo "chạy án," chiếm đoạt số tiền 800 triệu đồng; Nguyễn Văn Dũng (49 tuổi), dùng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối chào bán đất nền tại các khu dân cư, khu dự án khi chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, chiếm đoạt tổng số tiền 40 tỷ đồng; Nguyễn Thị Hồng Hạnh (54 tuổi), đã cùng đồng phạm giả mạo chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng đất với nhiều người, chiếm đoạt số tiền 6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Chung Yu Teng (60 tuổi), bị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy nã sau khi thuê làm và sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả để xin cấp hộ chiếu; Nguyễn Thanh Phúc (22 tuổi), bị Công an huyện Bình Chánh truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Trong 4 tháng đầu năm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt 3 bị can truy nã quốc tế của Interpol Hàn Quốc gồm Kim Jeehoon (36 tuổi), với tội danh tổ chức đánh bạc qua mạng; Um Youn Min (45 tuổi), tổ chức sử dụng ma túy; Yoon Seokhyun (78 tuổi), tổ chức đánh bạc và bàn giao cho phía Hàn Quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã vận động 3 bị can truy nã người Hàn Quốc gồm Choi Sungho (41 tuổi), Lee Kyung Back (34 tuổi) cùng tội danh mở trang cá cược bất hợp pháp trực tuyến; An Cheongi (35 tuổi), với tội danh tổ chức đánh bạc ra đầu thú và đã lần lượt di lý ra Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, bàn giao lại cho phía Hàn Quốc an toàn.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, việc truy bắt các bị can truy nã quốc tế đạt kết quả tích cực là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị cấp bộ và các đơn vị trực thuộc Công an Thành phố; đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, truy bắt các đối tượng phạm tội bỏ trốn nói riêng và trong hợp tác quốc tế nói chung.

Ngày 26/4, thông tin từ Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Cụ thể vào khoảng hơn 0 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (Công an huyện Bến Lức) phối hợp một số đơn vị thuộc Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tiến hành tuần tra phòng, chống buôn lậu trên đoạn đường dẫn từ đường ĐT.830 lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã An Thạnh, huyện Bến Lức, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện xe ô tô màu đen biển kiểm soát 51K-201.36 có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Thấy lực lượng chức năng, đối tượng điều khiển xe tăng tốc bỏ chạy vào đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Lực lượng chức năng nhanh chóng truy đuổi đến trạm thu phí (thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức) thì chặn được xe đối tượng. Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng Công an phát hiện có 10.000 gói thuốc lá ngoại, nhập lậu. Công an đã bắt giữ đối tượng Võ Minh Khang (20 tuổi, thường trú tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) là người điều khiển phương tiện; đồng thời, tạm giữ phương tiện cùng tang vật.

Qua khai thác nhanh ban đầu, đối tượng Võ Minh Khang thừa nhận đang vận chuyển số thuốc lá này đi bán thì bị kiểm tra phát hiện.Công an huyện Bến Lức tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.