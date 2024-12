Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ hàng trăm viên đạn vũ khí quân dụng

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, 10 tổ công tác của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt, xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đối tượng Nguyễn Tấn Bình và tang vật vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 15/12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tấn Bình (41 tuổi, cư trú tại phường 6, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) để làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép hàng trăm viên đạn vũ khí quân dụng.

Đây là kết quả từ quá trình truy xét, mở rộng chuyên án triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động tại các hội nhóm kín “Phế liệu chiến tranh” và “Phế liệu chiến tranh-BW” trên không gian mạng.

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, 10 tổ công tác của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt, xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đến nay, Công an thành phố đã khởi tố 71 bị can về 10 tội danh liên quan đến vũ khí, ma túy, tiền giả, mua bán tài khoản ngân hàng, sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản…

Đáng chú ý, trong vụ án này, có bị can cùng lúc bị khởi tố về 5 tội danh: thu giữ 4 quả lựu đạn, gần 100 khẩu súng, 9.000 viên đạn các loại, hàng ngàn linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ và nhiều tang vật khác có liên quan.

Sáng cùng ngày, tại lễ xuất quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, kéo dài đến ngày 14/2/2025, lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tập trung trấn áp 5 loại tội phạm được nhận diện còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp gồm tội phạm và tệ nạn ma túy; tội phạm "tín dụng đen"; tội phạm "đường phố"; tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự xã hội; tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài; đồng thời triệt xóa các điểm, tụ điểm, các điểm nguy cơ, đối tượng bán lẻ ma túy; thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, không để phức tạp.

Để đảm bảo an ninh trước, trong và sau Tết 2025, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan an ninh trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2024 đến nay, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an thành phố đã góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực; trong đó lĩnh vực trật tự xã hội được kéo giảm sâu so với cùng kỳ (giảm 18,16%); tội phạm đường phố được đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ (án cướp tài sản giảm 11,11 %, khám phá đạt 92,05%; án cướp giật tài sản giảm 26,92%, khám phá đạt 91,61%).

Đặc biệt, với phương châm “giảm cầu, kiểm soát nguồn cung," Công an thành phố đã phát hiện hơn 3.100 vụ, với hơn 8.100 đối tượng, thu giữ hơn 1,1 tấn ma túy các loại.../.

