Lĩnh 13 năm tù giam cho đối tượng lừa đảo, hứa tác động để "kêu oan"

Bị cáo Đậu Quang Dũng tại phiên tòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đậu Quang Dũng (sinh năm 1957, trú tại tỉnh Thái Nguyên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2020 đến tháng 3/2021, Đậu Quang Dũng đã dùng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin không có thật là vụ án Lê Quang Huy Phương có oan sai. Bị cáo Dũng hứa hẹn với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1958, trú tại thành phố Huế, mẹ Lê Quang Huy Phương) sẽ giúp đỡ tác động từ Trung ương đến các cơ quan tố tụng thành phố Huế. Dũng nhiều lần đưa thông tin với bà Lan rằng Phương sẽ được thả về.

Tin tưởng lời nói của Đậu Quang Dũng, bà Lan đã 10 lần chuyển khoản cho Dũng tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng để "kêu oan" cho Phương. Sau khi nhận tiền, Dũng chỉ chuyển khoản 70 triệu đồng đến hai luật sư để bào chữa cho Lê Quang Huy Phương. Số tiền còn lại hơn 2,4 tỷ đồng, Dũng chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.

Bị cáo Đậu Quang Dũng có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 2 lần trở lên quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Dũng không nhận tội, không chấp nhận sự buộc tội của cơ quan điều tra; cho rằng tiền của bà Lan đưa bị cáo là tiền để lo các thủ tục pháp lý cho vụ án của Phương.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo không chấp nhận bản cáo trạng, không trả lời các câu hỏi trong phần xét hỏi cũng như tranh luận cùng với đại diện Viện Kiểm sát.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đậu Quang Dũng 13 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Năm 1998, bị cáo từng bị Tòa án Nhân dân thị xã Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) xử phạt 4 tháng tù giam về tội "Giả mạo giấy chứng nhận tài liệu của cơ quan Nhà nước" và chấp hành xong hình phạt trong cùng năm. Ngay sau đó, bị cáo tiếp tục bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản." Tháng 11/1998, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định đình chỉ điều tra bị can theo khoản 1, Điều 48, Bộ luật Hình sự 1985 với lý do hậu quả đã được khắc phục và bị hại có đơn xin bãi nại.

Đậu Quang Dũng từng có thời gian công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên từ năm 2006-2011 và tại Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao từ năm 2011-2015. Tháng 8/2015, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao có quyết định cho thôi việc đối với Đậu Quang Dũng.

Ngày 13/6/2023, bị cáo Đậu Quang Dũng bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đang chấp hành bản án tại Trại giam Xuân Hà của Bộ Công an. Do đó, tổng mức hình phạt đối với bị cáo ở hai bản án hiện hành là 25 năm tù giam.

Lê Quang Huy Phương (sinh năm 1983, trú thành phố Huế, Thừa Thiên-Huế) từng là bác sỹ da liễu công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế, Thừa Thiên-Huế. Năm 2019, Lê Quang Huy Phương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về các hành vi hiếp dâm, cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật đối với một nữ điều dưỡng viên.

Tháng 11/2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế xét xử phúc thẩm đối với Lê Quang Huy Phương; đồng thời tuyên đình chỉ xét xử tội "Hiếp dâm" và xử phạt 5 năm 2 tháng tù giam đối với bị cáo này./.

Xử phạt 5 năm 2 tháng tù với bác sỹ cố ý gây thương tích nữ điều dưỡng Ngày 10/11, Hội đồng xét xử tuyên hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án thành phố Huế và đình chỉ xét xử tội “hiếp dâm” đối với bị cáo Lê Quang Huy Phương, tuyên phạt 5 năm 2 tháng tù giam.