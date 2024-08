Đắk Lắk: Xảy ra nhiều vụ phá hoại vườn sầu riêng của dân do mẫu thuẫn

(Ảnh minh họa. Hoài Thu/TTXVN)

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã điều tra, làm rõ đối tượng chặt phá vườn sầu riêng của một hộ dân.

Trước đó, sáng 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cư Kuin tiếp nhận tin báo của chị H Chip Byă (sinh năm 1980, trú tại buôn Jung B, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) về việc vườn sầu riêng của gia đình bị kẻ gian chặt, đẽo, phá hoại. Qua kiểm đếm cho thấy, có 26 cây sầu riêng, tuổi cây từ 3-5 năm bị phá hoại.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cư Kuin phối hợp với Công an xã Ea Ktur nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng Y Xoai Byă (sinh năm 1977, trú cùng buôn Jung B) là người thực hiện hành vi chặt phá vườn sầu riêng của gia đình chị H Chip Byă.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Y Xoai Byă đã khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp một con dao liên quan đến vụ việc.

Cụ thể, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân từ trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 27/8, đối tượng Y Xoai Byă đã mang theo một con dao chặt dài khoảng 46 cm đi đến vườn sầu riêng tại buôn Jung B của gia đình chị H Chip Byă để chặt, đẽo hết phần vỏ gốc cây của 26 cây sầu riêng. Sau khi thực hiện xong hành vi, đối tượng về chòi đi ngủ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cư Kuin đang tiếp tục các biện pháp điều tra, xác minh để xử lý vụ việc, đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 22/8, Công an huyện Krông Búk đã có quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thị Thâm (68 tuổi, trú tại xã Ea Sin, huyện Krông Búk) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Do ghen tức, mâu thuẫn cá nhân trong mua bán đất rẫy, tháng 5/2024, lợi dụng trời tối và mưa to, đối tượng Huỳnh Thị Thâm đã cắt, phá 368 quả sầu riêng non của gia đình anh N.V.N (cùng trú xã Ea Sin), gây thiệt hại 41 triệu đồng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, đặc biệt vào thời điểm trước vụ thu hoạch sầu riêng, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra nhiều vụ phá hoại vườn sầu riêng của người dân với các hành vi như bẻ gãy cành cây, bẻ quả non, cắt trụi quả trên cây, đẽo gốc… gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng lâu dài đối với vườn cây./.

