Gia Lai điều tra vụ chặt phá hàng trăm cây càphê, chanh dây trước vụ thu hoạch

Cây càphê bị chặt hạ. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 5/3, Thượng tá Nguyễn Văn Hào, Trưởng Công an huyện Chư Sê (Gia Lai), cho biết đơn vị đang tập trung lực lượng điều tra vụ việc vườn trồng càphê, chanh dây bị kẻ gian chặt phá ngay trước vụ thu hoạch.

Theo đơn trình báo, gia đình chị Vũ Thị Chuyền (sinh năm 1982, trú thôn Kênh Siêu, xã Chư Pơng) bị kẻ gian chặt phá 280 cây càphê 2 năm tuổi và 207 cây chanh dây hơn 1 năm tuổi.

Đây là các cây càphê đã bắt đầu cho thu bói (càphê ghép); trong khi đó, chanh dây đang vào vụ thu hoạch chính với giá thị trường khoảng 17.000 đồng/kg.

Theo chị Chuyền, vụ việc được gia đình phát hiện vào ngày 29/2 và đã trình báo chính quyền địa phương. Cây càphê và chanh dây được gia đình trồng, chăm sóc trên diện tích 4.000m2, chi phí bỏ ra khoảng 100 triệu đồng. Dự kiến năm nay, cả vườn cho thu hoạch khoảng 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, hiện nay, gần như toàn bộ diện tích này đã bị phá hoại, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho gia đình. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, nhưng gia đình vẫn lo sợ những cây trồng còn lại sẽ tiếp tục bị phá hoại.

Ông Phạm Ngọc Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Pơng, cho biết ngay khi nhận được tin báo của người dân, địa phương đã chỉ đạo lực lượng Công an kiểm tra, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, vụ việc này không thuộc thẩm quyền của Công an xã nên địa phương đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Chư Sê điều tra, xử lý.

Trong thời gian cơ quan Công an đang điều tra đề nghị người dân cần tuân thủ quy định của pháp luật, tránh trường hợp nghi kỵ, gây mất đoàn kết, an ninh trật tự ở địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ đối tượng phá hoại và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Điều tra việc hút cát, chặt phá cây tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định, 6.804m2 đất có cây ngập mặn, cây phi lao tái sinh tự nhiên tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy bị chặt phá; 5.605m2 đất bãi bồi đã bị tự ý cải tạo.