Tây Ninh: Tạm giam 45 bị can dùng hung khí hỗn chiến khiến 3 người thương vong

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Theo tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, ngày 31/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh và Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 45 bị can gồm 26 bị can để điều tra về hành vi giết người, 18 bị can gây rối trật tự công cộng, 1 bị can mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, trong vụ việc hỗn chiến xảy ra tại khu vực sân banh Lộc Phước, thuộc khu phố Lộc Phước, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh làm 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Ngoài ra, 12 thiếu niên liên quan đến vụ ẩu đả được công an cho gia đình bảo lãnh, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 25/8/2024, Công an phường Lộc Hưng nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực sân bóng Lộc Phước có 2 nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí tụ tập gây rối trật tự công cộng và đánh nhau, mỗi nhóm có khoảng trên 20 đối tượng.

Công an phường Lộc Hưng triển khai lực lượng đến hiện trường thì 2 nhóm đối tượng bỏ chạy thoát thân, lực lượng công an truy bắt được 7 đối tượng và thu giữ nhiều hung khí có liên quan.

Đến 3 giờ 30 phút cùng ngày, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh báo tin có 2 trường hợp là Nguyễn Trần Nguyên K., sinh năm 2001 và Trần Lê Phát Đ., sinh năm 2006 cùng trú tại khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng được đưa đến cấp cứu và đã tử vong có liên quan đến vụ án trên.

Đối với Đinh Thanh D., sinh năm 2008, ngụ khu phố Bàu Mây, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tại hiện trường bị thương tích vùng ngực và vùng nách nên chuyển đến Trung tâm y tế Trảng Bàng cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh và chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh điều trị.

Theo ghi nhận điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Minh Lợi, sinh năm 2008, ngụ khu phố An Thành, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng có bạn gái tên Mai Anh T., sinh năm 2008, trú tại khu phố Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng.

Trong thời gian Lợi quen Mai Anh T. thì có đối tượng Nguyễn Trường Huy, sinh năm 2008, trú tại ấp Lộc Trị, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng thường xuyên nhắn tin trên mạng xã hội Facebook trêu chọc Mai Anh T., nên Lợi nhìn thấy tin nhắn của Huy.

Sau đó, Huy và Lợi xảy ra mâu thuẫn cá nhân với nhau, đối tượng Lợi hẹn đánh nhau với đối tượng Huy vào đêm ngày 24/8/2024, rạng sáng ngày 25/8/2024.

Khi hẹn đánh nhau với nhóm của Lợi thì Huy đã huy động khoảng hơn 20 đối tượng tại địa phương chuẩn bị hung khí đánh nhau với nhóm của Lợi. Lợi cũng huy động khoảng hơn 20 đối tượng chuẩn bị hung khí đánh nhau với nhóm Huy.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 25/8/2024, đối tượng Lợi cùng đồng bọn đi xe mô tô đến khu vực sân bóng Lộc Phước gặp nhóm của Huy, khi gặp nhau, cả 2 nhóm đã sử dụng hung khí đánh nhau.

Quá trình đánh nhau, nhóm của đối tượng Huy đã dùng hung khí gây thương tích cho nhóm đối tượng Lợi, trong đó có Nguyễn Trần Nguyên K. và Trần Lê Phát Đ. tử vong, còn Đinh Thanh D. bị thương tích nặng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau đó, các đối tượng tham gia hỗn chiến lần lượt bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh và Công an thị xã Trảng Bàng đang truy tìm các đối tượng còn lại có liên quan và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc./.

Hàng chục thanh, thiếu niên dùng phóng lợn hỗn chiến trên đường phố Từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm thanh, thiếu niên xông vào hỗn chiến, dùng kiếm, phóng lợn chém về phía đối phương. Hậu quả, một người tử vong, hai người bị thương.