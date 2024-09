Bình Thuận: Bắt tạm giam 5 bị can về hành vi tham ô tài sản

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can có hành vi tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh, chi nhánh Bình Thuận.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2021 đến năm 2023, trong quá trình làm việc tại 2 địa điểm kinh doanh thuộc Công ty cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh, chi nhánh Bình Thuận (tại thị trấn Thuận Nam và xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam), một số nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý thu chi tại địa điểm kinh doanh đã lợi dụng chức vụ được giao chiếm đoạt số tiền do mình có trách nhiệm quản lý để sử dụng mục đích cá nhân.

Xác định hành vi trên có dấu hiệu tội phạm tham ô tài sản quy định tại khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hàm Thuận Nam đã thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam xác định 7 nhân viên gồm: Đ.T.L (sinh năm 1994, trú tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết); N.H.P (sinh năm 1994, trú tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam); H.V.P (sinh năm 1994, trú tại phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết); P.T.D (sinh năm 1993, trú tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết); P.T.Đ (sinh năm 2000, trú tại xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam); N.V.L (sinh năm 1990, trú tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai); T.Q.T (sinh năm 1993, trú tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam).

Các đối tượng đã tham ô tài sản với số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 5/7 đối tượng về tội tham ô tài sản và đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của 2 nghi can còn lại./.

An Giang: Hai cựu Phó Chủ tịch huyện Chợ Mới lĩnh án 22 năm tù vì tham ô tài sản Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 23 bị cáo trong vụ án “tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn”, xảy ra tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.