Cảnh báo nhiều vụ phá hoại sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Vườn sầu riêng sắp đến ngày thu hoạch của người dân ở xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk bị kẻ gian phá hoại làm rụng quả. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 17/7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cư Bao (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một nhà dân bị kẻ gian phá hoại vườn cây sầu riêng gần đến ngày thu hoạch.

Công an xã đang điều tra, thống kê thiệt hại và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc, truy tìm thủ phạm.

Theo tìm hiểu, ngày 15/7, anh Y Win Byă (sinh năm 1995, trú buôn Kwang, xã Cư Bao) vào thăm rẫy thì phát hiện khoảng 17 cây sầu riêng gần đến ngày thu hoạch bị bẻ gãy cành, bẻ quả và vứt xuống đất.

Qua kiểm đếm, có 248 quả sầu riêng bị kẻ gian phá hoại, trong đó quả lớn nhất khoảng 3,5kg; ước thiệt hại khoảng 5,6 tạ sầu riêng.

Anh Y Win Byă cho biết gia đình anh trồng hơn 7 sào sầu riêng xen canh từ năm 2007. Đây là năm đầu tiên ở xã Cư Bao xảy ra vụ việc phá hoại cây trồng nên gia đình anh và bà con rất hoang mang. Bản thân gia đình anh trước nay luôn cố gắng làm ăn, không mâu thuẫn với ai.

Tối 14/7, anh đi công việc ở huyện Krông Pắc, khi trở về nhà thì trời mưa to, đường vào rẫy lầy lội nên sáng hôm sau anh mới vào thì phát hiện sự việc nói trên.

Anh Y Win Byă mong muốn lực lượng chức năng điều tra ra thủ phạm, giải quyết triệt để vụ việc để gia đình yên tâm, tiếp tục đầu tư vào vườn cây và bà con trên địa bàn xã yên tâm lao động sản xuất.

Cũng trong ngày 17/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Nam (huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) Nguyễn Văn Nhiệm cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc kẻ gian phá hoại hàng chục cây sầu riêng của hai hộ dân.

Cụ thể, gia đình bà T. (thôn Ea Sia B, xã Ea Nam) bị kẻ gian phá hoại 52 gốc sầu riêng và cắt rụng nhiều quả sầu riêng trên cây, thiệt hại tương đối lớn.

Cách nhà bà Thủy không xa, gia đình ông N.B.T (ngụ cùng thôn) cũng bị kẻ gian đột nhập phá hoại khoảng 22 cây sầu riêng, thiệt hại hơn 8 tạ. Hai vụ việc được người dân phát hiện vào ngày 15/7.

“Nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo Công an xã tích cực điều tra làm rõ vụ việc, thống kê thiệt hại, thu thập thông tin để truy tìm thủ phạm; tiếp tục tăng cường tuần tra, bảo vệ mùa màng cho bà con. Đồng thời, xã thông tin rộng rãi vụ việc để bà con nâng cao cảnh giác, chủ động phương án bảo vệ tài sản và phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm hủy hoại tài sản,” ông Nguyễn Văn Nhiệm cho biết thêm.

Trước đó, vào tháng 5/2024, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra ba vụ phá hoại sầu riêng.

Ngày 29/5, gia đình chị Hrô Ding Auyn (sinh năm 1998, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) trình báo Công an xã về việc bị kẻ xấu vào phá, cắt trụi hai cây sầu riêng với gần 40 quả.

Ngày 21/5, gia đình anh Lương Văn Đức (sinh năm 1982, thôn 8, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin) trình báo Công an xã về việc bị kẻ xấu dùng kéo cắt phá khoảng hơn 1.600 quả sầu riêng trong vườn.

Cũng trong ngày 21/5, gia đình bà Phạm Thị Lợi (sinh năm 1968, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc) trình báo Công an xã về việc phát hiện có 27 cây sầu riêng bị cháy lá, cháy trái, nhiều quả rụng bất thường dưới đất.

Bên cạnh tích cực điều tra, làm rõ các vụ việc phá hoại cây trồng, để bảo đảm an ninh trật tự trong mùa thu hoạch sầu riêng (thường kéo dài từ tháng Bảy đến tháng 10 hàng năm), chính quyền các địa phương cùng lực lượng Công an đã xây dựng, triển khai kế hoạch tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm trong vụ sầu riêng năm 2024; đồng thời kiểm tra kho bãi, tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, nhất là những rẫy sầu riêng xa nhà dân, giám sát các hoạt động thu mua, tiêu thụ sầu riêng.

Ông Nguyễn Bình Trọng, xã Ea Nam (Ea H’Leo, Đắk Lắk) buộc lại gốc sầu riêng sau khi bị kẻ gian phá hoại. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng Công an chủ động nắm tình hình, phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh kinh tế, đặc biệt là liên quan đến mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói và các hoạt động gian lận thương mại; chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo thương hiệu và chất lượng sản phẩm sầu riêng.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đắk Lắk chủ động phát hiện, đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, phát hiện và đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi trộm cắp sầu riêng; tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập cảnh, giao thông, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

Gia Lai: Vườn sầu riêng đang thời kỳ thu hoạch bị kẻ gian phá hoại Rạng sáng 3/7, kẻ gian đột nhập vào khu vực rẫy rộng khoảng 1,6ha của ông Dũng thuộc thôn Hoàng Yên (xã Ia Phìn), chặt đẽo 27 gốc cây sầu riêng đang trong giai đoạn thu hoạch.