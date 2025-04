Thị trường chứng khoán tiếp tục ảnh hưởng từ thông tin thuế quan của Mỹ

Ngày 8/4, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng bởi thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ khả năng tạm dừng kế hoạch áp thuế quan (ngày 7/4) trong bối cảnh các đối tác thương mại đang nỗ lực tiếp cận đàm phán nhằm tránh các mức thuế mới.

Thị trường mở cửa, ngay đầu giờ lực cung giá rẻ đồng loạt được đẩy vào thị trường với trên 125 mã chứng khoán giảm sàn, khiến cho VN-Index giảm gần 50 điểm. Tiếp sau đó, không khí hoảng loạn lan nhanh trên mọi nhóm ngành hàng.

Chứng khoán có tuần giao dịch lịch sử khi đối mặt "Thiên nga đen" thuế quan Cú sốc thuế quan từ Mỹ đã đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam vào một giai đoạn đầy thử thách với biến động mạnh và tâm lý thận trọng bao trùm với những rủi ro ngắn hạn hiện hữu.

Trên thị trường, nhóm cổ phiếu ngành phần cứng là mã nhất có được sắc xanh với mức tăng 0,58% và nhóm ngành bán dẫn giữ nguyên mức vốn hóa. Còn lại, các nhóm ngành khác đều chìm trong sắc đỏ. Cụ thể, nhóm cổ phiếu ngành năng lượng, hàng tiêu dùng trang trí, phần mềm, phân phối và bán lẻ hàng lâu bền, dịch vụ tài chính, bảo hiểm… giảm trên/dưới 7% giá trị vốn hóa. Hiện, nhóm cổ phiếu đang chi phối lớn nhất đến đà giảm điểm của VN-Index là VCB, BID, CTG, TCB…

Thị trường tạm thời nghỉ giữa giờ, VN-Index trượt dốc mất 67,74 điểm (giảm 5,6%) và về mức 1.142,93 điểm, HNX-Index cũng rơi 14,62 điểm (giảm 6,74%) và về mức 202,35 điểm. Giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt 19.100 tỷ đồng, khối lượng chứng khoán chuyển nhượng 923 triệu đơn vị. Trên cả ba sàn có 777 giảm giá, trong đó có 268 mã giảm kịch biên độ.

Diễn biến giao dịch sáng ngày 8/4.

Trước những động thái của Mỹ, ông Hoàng Mạnh Cầm, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam chia sẻ doanh nghiệp trong ngành hoàn toàn bất ngờ và vượt xa dự báo trước đây về mức thuế đối ứng. Trong đó, dệt may sẽ là mặt hàng trong rổ hàng hóa chịu tác động mạnh nhất do xuất khẩu đi Mỹ dự báo sẽ giảm trong quý 2. Bên cạnh đó, ông Cẩm cho biết rất kỳ vọng vào hoạt động đàm phán của Chính phủ hiện nay và các doanh nghiệp hiện đang có những xoay chuyển để giảm thiểu rủi ro.

Bên cạnh đó, ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch Hiệp hội gỗ, lâm sản Việt chia sẻ trong 5 ngày vừa qua, doanh nghiệp gỗ “sống” trong những thời điểm rất “sốc.” Theo ông, sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Mỹ chịu mức thuế 46% khiến doanh nghiệp không còn biên độ lợi nhuận. Hiệp hội tính toán khoảng 4.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ có chế biến sản phẩm xuất và một triệu hộ nông dân chắc chắn bị tác động.

Không chỉ tại Việt Nam, thị trường chứng khoán toàn cầu cũng đang cùng hứng chịu trận “đại địa chấn” này. Trường chứng khoán quốc tế chốt phiên giao dịch ngày 7/4 ghi nhận chỉ số Hang Seng (Hongkong, Trung Quốc) giảm tới 13,22%, tương đương 3.021,51 điểm và xuống còn 19.828,30 (đây là mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997). Tương tự, chỉ số Taiex (Đài Loan, Trung Quốc) giảm kỷ lục tới 9,7% khi mất 2.065,87 điểm, xuống còn 19.232,35 điểm. Chỉ số Straits Times (STI) của Singapore cũng giảm tới 8,7%, xuống còn 3.494,39 điểm (mức giảm lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008). Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 7,83% xuống 31.136,58 điểm, chỉ số Topix mất tới 7,79%, xuống còn 2.288,66 điểm. Cùng với đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 4,23% về mức 7.343,30 điểm (mức giảm trong 1 ngày lớn nhất của chỉ số S&P/ASX 200 kể từ tháng 5/2020)./.