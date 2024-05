Thừa Thiên-Huế diễn tập xử lý tình huống khủng bố xâm nhập qua biên giới

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong diễn tập. (Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế)

Ngày 15/5, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống khủng bố xâm nhập qua biên giới vào địa bàn huyện A Lưới năm 2024.

Thừa Thiên-Huế là địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống này.

Phương án xử lý tình huống khủng bố xâm nhập qua biên giới vào địa bàn huyện A Lưới năm nay được diễn tập với sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sỹ thuộc các lực lượng vũ trang trên địa bàn, cán bộ, chính quyền và nhân dân huyện A Lưới cùng với các sở, ban ngành có liên quan.

Với tình huống giả định sát với thực tiễn, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra, bảo đảm yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trong suốt quá trình diễn tập.

Buổi diễn tập phương án xử lý tình huống khủng bố xâm nhập qua biên giới vào địa bàn huyện A Lưới nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo, chỉ huy các lực lượng tham gia trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đồng thời, tăng cường khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến với các lực lượng sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống khủng bố xâm nhập qua biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kết thúc buổi diễn tập, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong diễn tập./.

