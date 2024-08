Cảnh sát Pháp bắt nghi can khủng bố đốt giáo đường Do Thái

Bộ Nội vụ cho hay cảnh sát vừa bắt giữ nghi can phóng hỏa và gây ra một vụ nổ tại một giáo đường Do Thái ở thị trấn nghỉ dưỡng La Grande Motte ngày 24/8.

Hiện trường vụ nổ tại giáo đường Beth Yaacov ở thành phố La Motte, Pháp, ngày 24/8/2024. (Ảnh: Times of Israel/TTXVN)

Bộ Nội vụ Pháp ngày 24/8 thông báo cảnh sát đã bắt giữ đối tượng tình nghi phóng hỏa và gây ra một vụ nổ tại một giáo đường Do Thái ở thị trấn nghỉ dưỡng La Grande Motte ở miền Nam nước này, mà theo nhà chức trách, đây có thể là một vụ tấn công khủng bố.

Nguồn tin cảnh sát cho hay vụ bắt giữ được thực hiện tại thành phố Nimes, trong khi một quan chức cơ quan công tố quốc gia cũng cho biết đã có hai đối tượng khác có liên quan đến nghi can cũng bị bắt.

Trước đó, hình ảnh từ máy quay an ninh đã ghi lại được hình ảnh nghi can được cho đã đốt 2 ôtô bên ngoài giáo đường và gây ra một vụ nổ.

Lối vào giáo đường cũng xảy ra cháy, làm hư hại hai cửa vào, nhưng đã nhanh chóng được dập tắt.

Vụ việc cũng đã khiến một cảnh sát bị thương, trong khi hung thủ đã rời hiện trường sau vụ cháy.

Tổng thống Emmanuel Macron đã gọi đây là hành động khủng bố, khẳng định nhà chức trách đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để truy bắt đối tượng.

Quyền Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cũng tới thị sát hiện trường vụ việc cùng Bộ trưởng Nội vụ Gerard Darmanin.

Sau khi vụ việc xảy ra, an ninh đã được thắt chặt tại nhiều địa điểm của người Do Thái tại Pháp, trong bối cảnh đang diễn ra lễ Sabbat hằng tuần của Do Thái giáo, với một số hoạt động tập trung đông người tại các giáo đường./.



