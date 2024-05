Khởi tố 'ông trùm' vụ án Thuduc House về hành vi cho vay lãi 180% mỗi năm

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đơn vị đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973, ngụ quận 3) về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự."

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, "ông trùm" Trịnh Tiến Dũng nằm trong đường dây cho vay tiền với lãi suất 180%/năm. Số tiền cho vay của Dũng và đồng phạm lên đến hàng chục tỷ đồng, qua đó, nhóm này thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Công an xác định nhóm này dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.

Liên quan đến vụ án này, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Ngọc Ngãi (sinh năm 1963, ngụ quận Tân Phú), Lâm Vĩnh Nghi (sinh năm 1983, ngụ Quận 10), Võ Hoàng Danh (sinh năm 1976, ngụ thành phố Thủ Đức), Bùi Thị Tâm (sinh năm 1992, ngụ thành phố Thủ Đức) về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự."

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Trịnh Tiến Dũng cũng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đơn vị công ty khác với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức…

Trịnh Tiến Dũng là đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia; cùng đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỷ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập cảnh khống để chuyển hơn 4.000 tỷ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...

Cơ quan chức năng xác định Trịnh Tiến Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm với 5 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức song Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố ngày 31/12/2020 cho đến nay./.

Vụ Thuduc House: Cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM lãnh bốn năm tù Cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Hạnh bị tuyên phạt bốn năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí."