Cần Thơ: Giám đốc Công ty Thuận Kiều 368 bị bắt vì trốn thuế hơn 2 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an thành phố Cần Thơ tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phan Minh Thuận. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/5, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, Cơ quan Cảnh sát Điều tra vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Phan Minh Thuận (còn gọi là Thuận Nồi Đất) về tội “Trốn thuế” với số tiền trên 2,3 tỷ đồng.

Bị can sinh năm 1980, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuận Kiều 368.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, để có đất xin làm Dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, Phan Minh Thuận đã trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân, thỏa thuận mua bán “buông đuôi,” nhưng khi làm Hợp đồng chuyển nhượng, nhờ người khác đánh máy hoặc viết tờ khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế.

Cụ thể, giá trị giao dịch thực tế diện tích đất trên 25.000m2 là hơn 124 tỷ đồng, nhưng Thuận chỉ khai thuế gần 9 tỷ đồng, tương đương khoảng 1/14 giá trị (khoảng 7,26%), qua đó làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp hơn 2,3 tỷ đồng.

Cơ quan Công an tiến hành giám định tư pháp xác định Phan Minh Thuận có hành vi “trốn thuế” hơn 2,3 tỷ đồng. Quá trình Công an xác minh, Phan Minh Thuận rời khỏi địa phương.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Minh Thuận.

Ngày 9/5, bị can Thuận bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ bắt tại một khách sạn ở tỉnh Vĩnh Long.

Khám xét chỗ, nơi làm việc của bị can Phan Minh Thuận, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng có liên quan đến vụ án và các sai phạm khác của người này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông báo cá nhân, tổ chức bị Phan Minh Thuận (Thuận Nồi Đất) chiếm đoạt tài sản hoặc biết Phan Minh Thuận trốn thuế, phạm tội khác, đề nghị liên hệ địa chỉ: Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ gặp Điều tra viên Hoàng Trọng Tú, số điện thoại: 069.3672.215 cung cấp thông tin, tài liệu để được bảo vệ quyền lợi hoặc được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có liên quan không đến liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ sẽ xem xét kết thúc giải quyết vụ án đúng theo quy định của pháp luật.

Phan Minh Thuận là chủ quán nhậu Nồi Đất khá nổi tiếng ở thành phố Cần Thơ. Gần đây, quán nhậu này đã ngưng hoạt động./.

