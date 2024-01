Cà Mau: Bắt Phó Giám đốc Công ty xây dựng trốn thuế trên 9 tỷ đồng

Công an tỉnh Cà Ma, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Bảo Trang-Cà Mau. (Nguồn: báo Cà Mau)

Chiều 8/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Bảo Trang ở Cà Mau, có trụ sở tại ấp 7, xã Khánh An, huyện U Minh về hành vi “Trốn thuế.”

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc để thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan.

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1979, ngụ ấp 6, xã Khánh An, huyện U Minh, đã mua hàng hóa là cát san lấp của các sà lan bán trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn.

Sau đó, đối tượng đã tiến hành mua hóa đơn của các công ty do Nguyễn Vũ Hoàng thành lập để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào, kê khai báo cáo thuế gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền trên 9 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cũng thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Vũ Hoàng, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn.”

Hiện, vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra, mở rộng./.

Phú Thọ: Tuyên án 100 bị cáo vụ mua bán trái phép hóa đơn gần 64.000 tỷ đồng Sau 10 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn gần 64.000 tỷ đồng; trong đó bị cáo Nguyễn Minh Tú với 7 năm tù.