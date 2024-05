Lào Cai phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Các đối tượng và tang vật thu giữ. (Nguồn: Laocaitv)

Chiều 1/5, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị vừa phá một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng mua bán trái phép 4 bánh heroin.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, điều tra mở rộng vụ án Vũ Thị Tươi - vận chuyên trái phép chất ma túy ngày 10/4/2024, lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo và nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai về việc quyết tâm bắt giữ các đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh qua địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 19 giờ ngày 27/4, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an thành phố Lào Cai đã bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực Km4 trên đường Quốc lộ 70 thuộc tổ 30, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai.

Các đối tượng gồm: Giàng A Dơ (sinh năm 1996), Giàng A Tếnh (sinh năm 1984), cùng trú tại bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; Giàng Thị Xóa, sinh năm 1995, trú tại thôn Cốc Lầu, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan công an, bước đầu, 3 đối tượng khai nhận đang trên đường mang ma túy đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm: 4 bánh heroin, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 5,5 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Mường Khương thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Giàng Tú, sinh năm 1986, trú tại thôn Na Lốc 3, xã Bàn Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; phối hợp với Công an huyện Bắc Hà khám xét khẩn cấp nơi ở của Giàng Thị Xóa; phối hợp với Công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên khám xét khẩn cấp nơi ở của Giàng Á Dơ và Giàng A Tếnh tại bản Nậm Xả, xã Mường Toong.

Hiện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra vụ án./.

