Kiên Giang: Bắt quả tang nhiều trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 15/5, Công an thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, đã kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang nhiều trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Danh Dương. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/5, Công an thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, đã kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang nhiều trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14/5, tại nhà trọ ở đường Sư Minh Không, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Rạch Giá phối hợp với Công an phường Vĩnh Bảo tiến hành bắt quả tang tại 2 phòng trọ có 6 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đó, tại phòng số 10 do Danh Dương (sinh năm 1995, trú tại xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) thuê, lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm 1 bịch nylon và 1 đoạn ống nhựa bên trong có chứa các hạt chất rắn, màu trắng, không đồng nhất, nghi là ma túy tổng hợp và một số tang vật khác dùng để sử dụng ma túy.

Đáng chú ý, tại một phòng trọ khác (cũng tại nhà trọ này) có 4 đối tượng đang sử dụng ma túy. Lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng và 6 viên đạn có vỏ bằng kim loại màu vàng.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 12/5, tại một căn nhà ở khu đô thị Tây Bắc, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Rạch Giá phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Quang kiểm tra, phát hiện trong nhà có 17 người đang sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 1 đĩa màu trắng, loa, đèn chiếu.

Các vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ./.

Hà Tĩnh: Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 70kg ma túy qua biên giới Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 30 bánh heroin, 18kg thuốc lắc, 21kg ketamin, 20kg ma túy tổng hợp dạng đá từ Lào vào Việt Nam.