Thái Bình: Bắt giữ đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, thu giữ lượng ma túy lớn

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an Thái Bình vừa bắt giữ Trương Tất Hảo, đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc và cố ý gây thương tích.

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Bình, cho biết đơn vị vừa bắt giữ Trương Tất Hảo (sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy," "Đánh bạc" và "Cố ý gây thương tích."

Trước đó, ngày 17/5 vừa qua, tại địa phận thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Quỳnh Phụ đã triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hải Phòng về Thái Bình tiêu thụ.

Công an bắt quả tang Vũ Văn Sỹ (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 0,187kg ma túy đá cùng nhiều tang vật khác. Vũ Văn Sỹ là đối tượng có hai tiền án về tội "Cướp tài sản."

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, căn cứ lời khai của Vũ Văn Sỹ, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Tất Hảo (trú tại xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ), thu giữ 1,5 bánh heroin, 0,6kg ma túy đá, 2.500 viên ma túy tổng hợp.

Thực hiện lệnh khám xét Nhà nghỉ Tuấn Tú có địa chỉ tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng) do Trương Tất Hảo làm chủ, lực lượng Công an thu giữ 0,17kg ma túy tổng hợp. Đây là điểm phức tạp về ma túy núp bóng nhà nghỉ để tổ chức, mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động mua bán dâm. Tổng lượng ma túy lực lượng Công an thu giữ của đối tượng Trương Tất Hảo là 2,4kg cùng một số tang vật khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Cao Bằng: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy Chiều tối 16/5, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hứa Thanh Tùng có hành vi vận chuyển trái phép hai bánh heroin (tổng khối lượng 684,73 gam).