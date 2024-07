Thành phố Hồ Chí Minh: Phát huy sức mạnh tổng hợp để đẩy lùi tệ nạn ma túy

Tang vật của một vụ ma túy được thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tội phạm ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, khó lường. Gần đây, các đối tượng đã vận chuyển, mua bán trái phép các loại ma túy qua biên giới vào Thành phố Hồ Chí Minh với số lượng ngày càng lớn, thủ đoạn tinh vi, trên tất cả các tuyến đường bộ, đường biển và hàng không...

Công an Thành phố đã vào cuộc quyết liệt, ngăn chặn nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngăn chặn nhiều tội phạm tinh vi

Giữa tháng 4/2024, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra một căn hộ ngăn phòng cho thuê ở Quận 1, phát hiện 2 người nước ngoài lưu trú nhưng không làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều vali, trong đó chứa 184 bánh heroin và một số máy móc, phương tiện nghi dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy cất giấu trong ngăn bếp.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng người nước ngoài thừa nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu đường bộ tại tỉnh An Giang từ ngày 15/3/2024 rồi về Thành phố Hồ Chí Minh lưu trú, chờ nhận 184 bánh heroin rồi tiếp tục vận chuyển về Đài Loan (Trung Quốc) tiêu thụ.

Qua điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định nhóm đối tượng người nước ngoài này móc nối với đối tượng tại Việt Nam để vận chuyển ma túy nên đã tạm giữ hình sự, tiếp tục làm rõ vị trí, vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng; tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương truy xét mở rộng để xử lý triệt để.

Tương tự, từ vụ án tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị, địa phương triệt phá hàng trăm đường dây vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.

Sau hơn 1 năm điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố 318 vụ án với 961 bị can để điều tra về các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, tàng trữ tiền giả, đánh bạc và cướp giật tài sản.

Có hơn 80 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý hành chính. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 319 kg ma túy tổng hợp các loại, 12 khẩu súng, 67 viên đạn các loại, 3 quả lựu đạn, nhiều tang vật có liên quan; trước khi bị bắt, các đối tượng trong chuyên án từng mua bán hàng trăm kg ma túy các loại, với tổng số tiền giao dịch hơn 28.000 tỷ đồng.

Trước đó, Công an quận Bình Thạnh, Công an Quận 8 đã hiệp đồng tác chiến, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan triệt xóa cùng lúc 2 đường dây tội phạm về ma túy do Lâm Huỳnh Minh Mẫn (sinh năm 1984, ở phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức) và Lê Ngọc Thành (sinh năm 1984, ở phường 13, Quận 10) cầm đầu; khởi tố 16 đối tượng.

Công an đã bắt giữ tất cả các đối tượng có liên quan; khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở; thu giữ gần 10kg ma túy tổng hợp các loại, hơn 200 viên thuốc lắc, 2 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng thể thao, 30 viên đạn các loại.

Đặc biệt, lực lượng chức năng phát hiện 4,8kg bột hóa chất phụ gia để bào chế, đóng gói ma túy nước vui thành phẩm; hơn 1.000 vỏ túi nước vui và 1 dập viên nén, 2 máy ép nhiệt để bào chế ma túy loại nước vui…

Giảm cung, cầu và tác hại của ma túy

Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng đã ngăn chặn 1.622 vụ, 4.139 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (so với cùng kỳ tăng 49,63% số vụ, 80,74% đối tượng).

Tang vật một vụ buôn ma túy tổng hợp. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 736kg ma túy các loại cùng nhiều công cụ, phương tiện có liên quan; khởi tố 1.368 vụ, 2.590 bị can; xử lý hành chính 223 vụ, 1.470 đối tượng...

Các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy gia tăng hoạt động, chủ yếu từ khu vực Tam giác vàng, châu Âu, Nam Mỹ và các tỉnh phía Bắc nước ta qua đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường sắt và dịch vụ chuyển phát nhanh về Thành phố tiêu thụ hoặc vận chuyển qua nước thứ ba.

Các đối tượng thường liên kết để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, các loại ma túy mới qua biên giới với số lượng ngày càng lớn; thủ đoạn ngày càng tinh vi; đã xuất hiện hoạt động gia công, bào chế và nghiên cứu sản xuất ma túy tổng hợp.

“Các đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm, căn hộ chung cư để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng shisha, khí cười, ngụy trang ma túy "núp bóng" các loại thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử. Một số đối tượng dựng lều bên lề đường, trước nhà dân để ở và mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy…,” Thượng tá Nguyễn Thăng Long chia sẻ.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên tăng nhanh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn giai đoạn 2020-2030."

Đề án hướng đến phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và sức mạnh của nhân dân từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy; chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa; tăng cường đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy; nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai, góp phần "giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy."

Để triển khai Đề án có hiệu quả, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu đã yêu cầu các cấp sở, ban, ngành liên quan chủ động cùng phối hợp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

Trong đó, Công an Thành phố giữ vai trò chủ chốt trong việc nắm tình hình, làm tốt việc phòng ngừa; tăng cường đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.

Trước mắt, Công an Thành phố cần đồng bộ các phương án, biện pháp, kế hoạch với Bộ Công an về phòng, chống ma túy; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để "bị động, bất ngờ," "không đi sau tội phạm."

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các lực lượng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào Thành phố; đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án về ma túy, nhất là những vụ án phức tạp, có yếu tố nước ngoài.

“Mỗi cán bộ, chiến sỹ cần phát huy hiệu quả công tác quản lý địa bàn, đối tượng, làm tốt công tác phòng ngừa, không để phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy và vi phạm pháp luật; tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan, ban, ngành thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy ở địa bàn cơ sở; phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy đến tận khu dân cư, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy…,” Thiếu tướng Mai Hoàng nhấn mạnh./.

