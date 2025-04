Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện hai cơ sở hành nghề hút mỡ bụng trái phép

Từ nguồn tin báo của người dân, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra đột xuất và phát hiện 2 cơ sở hành nghề hút mỡ bụng giảm béo trái phép ngay tại trung tâm Thành phố.

Mới đây, Thanh tra Sở Y tế kiểm tra đột xuất 2 cơ sở mang tên “Thẩm mỹ viện Athena” (Quận 1) và “Bvien Mỹ” (Quận 3). Đây là hai cơ sở chưa được Sở Y tế cấp phép hoạt động khám chữa bệnh.

Tại địa chỉ số 12-14 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 treo bảng hiệu “Thẩm mỹ viện Athena” được đăng ký loại hình hoạt động Hộ kinh doanh, với ngành nghề: Dịch vụ tắm hơi, massage, chăm sóc da.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra ghi nhận có trang bị phòng thủ thuật, đèn, giường phẫu thuật, phòng lưu bệnh, phòng xử lý dụng cụ và một số trang thiết bị y tế.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn ghi nhận có một khách hàng nữ đang chờ thực hiện dịch vụ hút mỡ vùng đùi. Vị khách này cho biết đã từng hút mỡ vùng bụng tại đây ngày 21/2, với giá 15 triệu do ê-kíp “bác sỹ Thành” thực hiện.

Trước đó, cũng tại địa chỉ này xảy ra tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ khiến nạn nhân phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào tháng 8/2024.

Sau vụ việc, Sở Y tế ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ viện FA PLUS do bà N.T.N.C làm Giám đốc và ông H.T.H (người thực hiện hút mỡ) do có hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bviên Mỹ (địa chỉ 49B Cao Thắng, Phường 3, Quận 3) cũng chưa được Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra có một nữ khách hàng đang chờ hút mỡ bụng.

Kiểm tra tòa nhà, cơ quan chức năng phát hiện Phòng tiểu phẫu gồm giường, đèn phẫu thuật, bình oxy, tủ đựng dụng cụ y tế; Phòng xử lý dụng cụ; Phòng lưu...

Đoàn kiểm tra phát hiện kho chứa dụng cụ trang thiết bị y tế như máy monitor, máy thở, bộ đặt khí quản, máy hút đàm, máy đốt, bình oxy và 2 bình chứa dung dịch (nghi dịch hút mỡ)...

Đoàn kiểm tra ghi nhận các phiếu báo cáo vật tư tiêu hao thực hiện dịch vụ hút mỡ đùi, bụng cho khách hàng. Các bác sỹ tại cơ sở này chưa được cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Một điểm chung của 2 cơ sở này là đều sử dụng trang mạng xã hội như Facebook đăng tải hình ảnh người mặc đồng phục y tế cùng với nhiều học hàm, học vị, chức danh nhằm dẫn dắt, lôi kéo người dân thực hiện dịch vụ thẩm mỹ như “Thạc sỹ, bác sỹ Vũ Hoàng - Chuyên cấy mỡ tự thân,” “Bác sỹ Nguyễn Văn Thành - Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ.”

Đáng chú ý, khi Thanh tra Sở Y tế đến làm việc, cả 2 cơ sở này đều có hành vi đối phó, không hợp tác, Sở Y tế đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an Thành phố để điều tra, xử lý nghiêm.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cân nhắc kỹ trước những thông tin quảng cáo “hút mỡ, giảm béo” trên các trang mạng xã hội khi chưa kiểm chứng rõ tính pháp lý trong hoạt động của cơ sở.

Sở Y tế kêu gọi người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không phép trên địa bàn Thành phố hoặc các thông tin quảng cáo dịch vụ về y tế trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội... gọi ngay đường dây nóng qua số 0989.401.155 hoặc phản ánh qua app “Y tế trực tuyến” để Thanh tra Sở Y tế có thông tin, kịp thời phát hiện xử lý theo quy định./.

TP Hồ Chí Minh: Thêm một phụ nữ hôn mê sau phẫu thuật hút mỡ Sau khi hút mỡ bụng và hai cánh tay ở một cơ sở thẩm mỹ tại quận 3, người phụ nữ đột ngột khó thở, sau đó rơi vào hôn mê sâu, phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu.