Bình Phước: Bắt cựu Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập

Cơ quan Công an thực hiện lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Hóa (áo trắng, bên phải). (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa công bố các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Hóa (52 tuổi, trú tại phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” quy định tại Khoản 4, Điều 358 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Hữu Hóa để thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, từ năm 2011 đến năm 2021, với chức vụ là Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bù Gia Mập, Nguyễn Hữu Hóa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình tác động để Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Gia Phúc ký hợp đồng giao khoán trái quy định đối với diện tích đất rừng trồng tại thôn Đăk Son 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Sau đó lợi dụng sự buông lỏng việc quản lý đất đai và lâm sản trên diện tích đất này, Nguyễn Hữu Hóa tiếp tục tác động đến Ủy ban Nhân dân xã Phú Văn, Hạt Kiểm lâm liên huyện thị xã Phước Long-Bù Gia Mập để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác minh hiện trường cây gỗ và tiến hành bán số lâm sản trên diện tích đất nói trên nhằm thu lợi bất chính số tiền trên 2 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

