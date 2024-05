Quảng Ninh: Xử lý nghiêm các phương tiện chở du khách trái phép ở Vịnh Hạ Long

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lực lượng Công an thành phố Hạ Long xử lý nghiêm các phương tiện tàu cá, đò chở khách du lịch câu cá, câu mực đêm trên vịnh Hạ Long trái phép.

Du thuyền trên vịnh Hạ Long, (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Hạ Long đã phát hiện, xử lý 12 phương tiện chở khách du lịch trái phép trên vịnh Hạ Long, trong đó có 7 phương tiện chở người đi câu mực trái phép.

Qua kiểm tra, hầu hết phương tiện vi phạm đều không có đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, vệ sinh môi trường, không thiết bị cứu sinh, cứu đắm.

Ngoài ra, lực lượng Công an thành phố đã phát hiện xử lý 30 phương tiện khai thác thủy sản trái phép trong vùng lõi vịnh Hạ Long bằng các ngư lưới cụ cấm; đã khởi tố 2 vụ 2 đối tượng về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Trước tình trạng người dân sử dụng tàu cá, đò chở khách du lịch câu cá, câu mực đêm trên vịnh Hạ Long và sử dụng ngư cụ cấm khai thác thủy sản trong vịnh trái phép ngày càng nhiều, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lực lượng Công an thành phố Hạ Long tăng cường tuần tra, quyết liệt xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Theo Công an thành phố Hạ Long, mặc dù các hoạt động kinh doanh trên là hành vi trái phép, nhưng hiện nay người dân và du khách dễ dàng tìm thấy quảng cáo về các tour "câu cá," "câu mực đêm" trên vịnh Hạ Long bằng xuồng, đò, tàu cá...

Để trốn tránh sự kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng, lợi dụng tuyến bờ biển dài, các đối tượng tổ chức các hoạt động trái phép này thường xuyên thay đổi vị trí đón, trả khách dọc từ khu vực phường Tuần Châu, Hùng Thắng về tới khu vực Cái Xà Coong. Một số đối tượng khác bố trí "chim mồi" theo dõi, khi phát hiện có lực lượng tuần tra sẽ nhanh chóng thông báo cho nhau tạm dừng hoạt động.

Thời gian tới, Công an thành phố Hạ Long tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên vịnh Hạ Long, quyết liệt và xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh du lịch và khai thác thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, xây dựng môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh./.

