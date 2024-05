Quảng Trị: Bắt giữ vụ vận chuyển 100 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam

Lực lượng chức năng Quảng Trị phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 100 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 27/5, Cục Phòng Chống Ma túy và Tội phạm Bộ đội Biên phòng cho biết vừa phối hợp với Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 100 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam.

Vào lúc 16h30 ngày 23/5, tại Km5, Quốc lộ 15, thuộc thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị), các lực lượng chức năng đã bắt quả tang năm đối tượng quốc tịch Lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam gồm: Phít Samay Colarat (24 tuổi), trú tại thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savanakhet (Lào); Nuta My Say (29 tuổi), Thíp Lat Da But Sa Lat (23 tuổi), Bun Suleovan (47 tuổi) và Khen Leo Van (30 tuổi) cùng trú tại Vientiane (Lào).

Tang vật thu giữ được 100 bánh nghi là heroin được cất giấu trong xe ôtô có biển kiểm soát Lào 4735 cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tang vật vụ án là 100 bánh heroin. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận 100 bánh trên là heroin, được vận chuyển thuê với tiền công là 6.000 USD từ Lào đưa qua cửa khẩu quốc tế La Lay về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Triệt phá các đường dây ma túy qua tuyến biên giới Việt Nam-Lào

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, vụ án chống tội phạm ma túy và buôn lậu cho lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Thông tin tại buổi lễ cho thấy thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm ‎trên khu vực biên giới, vùng biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Cục Phòng, Chống Ma túy và Tội phạm chủ trì xác lập các chuyên án đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua các cửa khẩu đường bộ trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào.

Triển khai Kế hoạch đấu tranh Chuyên án A424.3p với đường dây tội phạm từ thành phố Vientiane (Lào) vào Việt Nam, ngày 23/5, tại Quốc lộ 15 thuộc thôn A Đeng, xã A Ngo, huyện Đăkrông (tỉnh Quảng Trị), Cục Phòng, Chống Ma túy và Tội phạm chủ trì, phối hợp với Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, bắt quả tang năm đối tượng (hai nam, ba nữ), tang vật thu giữ 100 bánh heroin và một ôtô biển kiểm soát Lào.

Trước đó, trong ngày 6 và 9/5, tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), Cục Phòng, Chống Ma túy và Tội phạm chủ trì, phối hợp với Cục Cửa khẩu và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đấu tranh thành công Chuyên án A424.1p, bắt sáu đối tượng, thu giữ 121kg ma túy tổng hợp, một xe ôtô biển kiểm soát Lào.

Thượng tướng Võ Minh Lương trao phần thưởng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với các chuyên án về ma túy và buôn lậu. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

Tiếp đó là đấu tranh thành công Chuyên án A424.2p, bắt hai đối tượng thu 69,5kg ma túy các loại và một xe ôtô biển kiểm soát của Lào.

Ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký các quyết định khen thưởng cho các đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án trên.

Dự và chủ trì buổi trao thưởng, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng đánh giá cao các thành tích, chiến công, đồng thời ghi nhận sự cố gắng, biểu dương tinh thần tích cực tấn công tội phạm của lực lượng Bộ đội Biên phòng, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia đấu tranh các chuyên án, vụ án trên.

Theo Thượng tướng Võ Minh Lương, thời gian tới hoạt động của tội phạm ma túy, buôn lậu diễn biến sẽ còn phức tạp, manh động và nguy hiểm hơn. Mục tiêu, yêu cầu xuyên suốt là phải ngăn chặn tội phạm qua biên giới một cách hiệu quả và triệt để hơn.

Để thực hiện mục tiêu đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng phải làm tốt vai trò tham mưu giúp chính quyền địa phương huy động sức mạnh của toàn dân, của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh chống tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu trên các tuyến biên giới.

Đồng thời, phải xây dựng lực lượng chuyên trách đủ mạnh đề phát huy vai trò chủ trì ở khu vực biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung và tội phạm ma túy, buôn lậu nói riêng nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế-văn hóa-xã hội, xóa bỏ nguyên nhân và điều kiện nảy sinh tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

