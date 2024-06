Đắk Lắk: Bản án nghiêm khắc cho các đối tượng “hủy hoại rừng” quy mô lớn

Hiện trường một vụ phá rừng ở Đắk Lắk. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 14/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Hủy hoại rừng," "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn tại Đắk Lắk vào năm 2022.

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, thông qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện vụ hủy hoại 411ha rừng tại xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp).

Đây là diện tích đất rừng đã được Ủy ban Nhân dân huyện Ea Súp ra quyết định thu hồi đất của bốn nhóm hộ và giao cho Ủy ban Nhân dân xã Ya Tờ Mốt quản lý.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 28 bị can về hành vi “Hủy hoại rừng.” Ngày 20/7/2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt 28 bị cáo về tội "Hủy hoại rừng."

Liên quan đến vụ việc, ngoài hành vi “Hủy hoại rừng” của 28 đối tượng trên, Công an tỉnh Đắk Lắk còn phát hiện thêm các hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Tuy nhiên, do thời hạn điều tra vụ án đã hết nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tách vụ án hình sự đối với tội “Hủy hoại rừng,” “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 10 bị can, gồm: Y Hen Niê, Y Sy Út Byă, Y Si Liêm Rcăm, Y Ga Siu, Y Jũi Hra, Y Sinh Cô Siu, Y Phăm Niê, Y Kăm Sĩ Byă, Y Hồ Niê, Y Din Siu về tội “Hủy hoại rừng” theo Điều 243, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Khởi tố bị can Vũ Văn Quảng (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ya Tờ Mốt) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 356 và Điều 360, Bộ Luật Hình sự năm 2015; khởi tố các bị can Hoàng Ngọc Anh (công chức địa chính xã Ya Tờ Mốt) và Đặng Công Tạo (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ya Tờ Mốt) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” theo Điều 356, Bộ Luật Hình sự năm 2015; khởi tố bị can Trịnh Xuân Truyền (Kiểm lâm địa bàn xã Ya Tờ Mốt) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra xác định Vũ Văn Quảng và Trịnh Xuân Truyền đã thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ của chủ rừng và kiểm lâm địa bàn.

Hoàng Ngọc Anh đã ba lần lập khống chứng từ thanh toán tiền hỗ trợ tuần tra bảo vệ rừng năm 2021, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 65,7 triệu đồng.

Đặng Công Tạo biết rõ Ngọc Anh đã chấm công vượt nhiều ngày so với số ngày thực tế đi tuần tra nhưng vẫn ký duyệt các bảng chấm công, danh sách nhận tiền lập khống, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 65,7 triệu đồng.

Riêng Vũ Văn Quảng, biết rõ thực tế mỗi tháng chỉ đi tuần tra từ 1-2 ngày nhưng vẫn ký khống ở bảng chấm công các tháng 2 và 3/2021, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 19,8 triệu đồng.

14 bị cáo nghe tòa tuyên án. (Nguồn: Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh)

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Công Tạo 2 năm tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.” Cùng tội danh trên, bị cáo Hoàng Ngọc Anh nhận 2 năm 3 tháng tù giam.

Bị cáo Trịnh Xuân Truyền bị tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Bị cáo Vũ Văn Quảng bị phạt 6 tháng tù giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,” 1 năm tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” tổng hình phạt bị cáo Quảng phải thi hành là 1 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Y Hen Niê, Y Sy Út Byă, Y Si Liêm Rcăm, Y Ga Siu, Y Jũi Hra từ 1 năm 6 tháng đến 3 năm tù giam; các bị cáo: Y Sinh Cô Siu, Y Phăm Niê, Y Kăm Sĩ Byă, Y Hồ Niê, Y Din Siu bị tuyên phạt từ 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Hủy hoại rừng.”./.

Quảng Nam: Khởi tố, bắt giam Tổng giám đốc công ty hủy hoại hơn 1,7ha rừng Mặc dù chưa được phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nhưng Lê Quang Hào vẫn chỉ đạo thi công dự án, hủy hoại hơn 1,7ha rừng tự nhiên trên địa bàn các xã Lăng, Atiêng, Dang (huyện Tây Giang).