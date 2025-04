Chính sách thuế của Mỹ: Đức, Indonesia, Hàn Quốc triển khai biện pháp ứng phó

Đức kêu gọi phản ứng nhanh chóng trước thuế quan của Mỹ

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 7/4, Thủ tướng tương lai của Đức, ông Friedrich Merz, đã kêu gọi có phản ứng nhanh chóng đối với chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vì tình hình thị trường toàn cầu có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Ông Merz cho rằng, tình hình trên thị trường trái phiếu và cổ phiếu toàn cầu đang rất nghiêm trọng và có nguy cơ xấu đi hơn nữa, do đó Đức cần phải khôi phục khả năng cạnh tranh quốc tế của mình càng nhanh càng tốt.

Lãnh đạo Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo Đức (CDU/CSU) Friedrich Merz phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Berlin. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông nói thêm, vấn đề này cần phải được đưa làm trọng tâm của các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh hiện đang diễn ra tại Đức giữa Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD).

Ông Merz đã kêu gọi cắt giảm thuế, giảm thủ tục hành chính và hạ giá năng lượng. Ngay cả trước khi các cuộc đàm phán liên minh chính thức bắt đầu, ông đã thúc đẩy Quốc hội liên bang Đức khoá cũ thông qua cải cách "phanh nợ" mang tính lịch sử, giúp chính phủ tới đây có một gói chi tiêu 500 tỷ euro (khoảng 548 tỷ USD) để cải thiện cơ sở hạ tầng và các dự án bảo vệ khí hậu.

Đức, cùng với phần còn lại của Liên minh châu Âu (EU), đang phải đối mặt với mức thuế 20% đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ kể từ ngày 9/4. Là một quốc gia xuất khẩu lớn, Đức đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi thuế quan, báo hiệu thêm rắc rối cho nền kinh tế Đức vốn đã trì trệ.

Indonesia quyết định can thiệp mạnh mẽ để bảo vệ đồng nội tệ

Ngày 7/4, Ngân hàng trung ương Indonesia cho biết sẽ "can thiệp mạnh mẽ" vào thị trường trong nước để bảo vệ đồng nội tệ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối ứng 32% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Indonesia.



Hội đồng thống đốc ngân hàng trung ương Indonesia đã nhất trí can thiệp vào các thị trường nước ngoài ở châu Á, châu Âu và New York (Mỹ) để ổn định đồng nội tệ, do "áp lực toàn cầu dữ dội" đối với đồng rupiah.

Tuyên bố của ngân hàng trung ương nêu rõ: "Ngân hàng Indonesia cũng sẽ can thiệp mạnh mẽ vào thị trường ngoại hối trong nước... sau khi mở cửa vào ngày 8/4, đồng thời mua chứng khoán chính phủ (SBN) trên thị trường thứ cấp."



Cùng ngày, Tổng thống Prabowo Subianto cho biết Indonesia dự kiến đàm phán với Washington về vấn đề thuế quan.



Các thị trường Indonesia đóng cửa từ ngày 28/3 do nghỉ lễ và đồng rupiah cũng đã giảm xuống mức thấp nhất so với USD kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước.

Theo kế hoạch, thị trường quốc gia Đông Nam Á này sẽ nối lại hoạt động vào ngày 8/4. Mỹ hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Indonesia.

Hàn Quốc, Philippines thảo luận tăng cường hợp tác về thương mại, chuỗi cung ứng

Ngày 7/4, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MTIE) cho biết nước này và Philippines đã thảo luận về tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng trong bối cảnh động lực thương mại toàn cầu đang thay đổi.



Theo MTIE, người đứng đầu bộ Ahn Duk-geun đã thảo luận về các vấn đề này trong cuộc gặp với phái đoàn chính phủ Philippines do ông Frederick Go- trợ lý đặc biệt của tổng thống về đầu tư và các vấn đề kinh tế, dẫn đầu.



Trong cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về khoáng sản quan trọng và năng lượng tái tạo sau khi nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược vào năm ngoái.



Trong năm 2024, Seoul và Manila đã ký các bản ghi nhớ về hợp tác trong dự án nhà máy điện hạt nhân bị đình trệ từ lâu của Philippines trên bán đảo Bataan và chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng.



MTIE cho biết ông Go đã nhấn mạnh với Bộ trưởng Ahn rằng Philippines coi Hàn Quốc là đối tác chính về thương mại và đầu tư, trong khi ông Ahn nhận định Philippines có tiềm năng tăng trưởng lớn xét đến những nỗ lực tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư doanh nghiệp.



Trong ngày 7/4, phái đoàn Philippines cũng đã tổ chức diễn đàn doanh nghiệp về hợp tác giữa Hàn Quốc và Philippines.



Trong thông điệp chúc mừng tại diễn đàn, ông Ahn nhấn mạnh: "Seoul sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Philippines và tận dụng các nền tảng hợp tác kinh tế giữa hai nước để hỗ trợ hợp tác doanh nghiệp song phương"./.

