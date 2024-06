Cần Thơ: Bắt tạm giam, khởi tố hai đối tượng khai thác cát trái phép

Bị can Nguyễn Văn Hận (bên trái) và bị can Trần Thanh Hùng tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 17/6, Công an thành phố Cần Thơ cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam, thực hiện khám xét chỗ ở đối với Trần Thanh Hùng, sinh năm 1972, trú tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và Nguyễn Văn Hận, sinh năm 1983, trú tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên,” quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ Luật Hình sự.

Qua điều tra ban đầu, Trần Thanh Hùng và Nguyễn Văn Hận đã có hành vi khai thác khoáng sản cát không có giấy phép với số lượng trên 12.000m3, trị giá trên 1 tỷ đồng. Số cát khai thác được Hùng và Hận bán cho nhiều người để thu lợi bất chính.

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Trần Thanh Hùng và bị can Nguyễn Văn Hận. Quá trình khám xét thu giữ một số một số tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị những ai mua cát không có hóa đơn, chứng từ của Trần Thanh Hùng, Nguyễn Văn Hận trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2023 đến 11/9/2023 đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ, địa chỉ số 71 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để phối hợp làm rõ nội dung vụ án./.

Gia Lai: Khởi tố Phó Giám đốc công ty xây dựng vì khai thác cát trái phép Phan Đình Thái Anh là Phó Giám đốc, được ủy quyền trực tiếp điều hành Công ty. Thái Anh đã chỉ đạo nhân viên khai thác vượt công suất cho phép 16.200m3 cát để bán ra ngoài, thu lợi hơn 1,6 tỷ đồng.