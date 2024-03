"Nữ quái" buôn bán ma túy sa lưới sau 15 năm lẩn trốn truy nã tại Lào

Đối tượng Hạ Y Đía tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục Phòng chống ma túy Bộ Công an Lào và các đơn vị chức năng bắt giữ thành công đối tượng Hạ Y Đía, phạm tội mua bán trái phép ma túy, sau 15 năm lẩn trốn truy nã tại Lào.

Theo cơ quan điều tra, năm 2009, đối tượng Hạ Y Đía (sinh năm 1982), trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bị bắt giữ vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thời điểm đó, Đía mang thai nên được tại ngoại tại nhà. Lợi dụng mang thai, Hạ Y Đía đã bỏ trốn sang Lào.

Được sự hậu thuẫn của bố mẹ chồng sinh sống lâu năm tại Lào nên sau đó không lâu, Hạ Y Đía được nhập quốc tịch Lào.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Công an huyện Viêng Thoong xác minh, truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14/3, tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng Hạ Y Đía sau 15 năm lẩn trốn.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất thủ tục, bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật./.

