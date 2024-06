Bắt 4 đối tượng đánh bạc trên sông Bạch Đằng: Tạm giữ hơn 3.500m3 cát

Nhóm 4 đối tượng đánh bạc trên sông Bạch Đằng tại cơ quan Công an. (Nguồn: Công an cung cấp)

Tối 13/6, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin về kết quả mở rộng xác minh các phương tiện chở cát liên quan đến 4 đối tượng đánh bạc bị bắt giữ hồi 10 giờ ngày 11/6 vừa qua tại khu vực sông Bạch Đằng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Tổ công tác Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng bàn giao các đối tượng cho Công an quận Hải An, tạm giữ hình sự, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục mở rộng xác minh, Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa, Cục Cảnh sát Giao thông và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng làm rõ hơn 3.500m3 cát trên các phương tiện tàu HN-2360; PT-2814; NB-8884; HN-2372 không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổ công tác giao toàn bộ hồ sơ, phương tiện và hàng hóa cho Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp trên các tuyến giao thông, ngày 11/6 vừa qua, tổ công tác Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hải Phòng và các lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ 4 trường hợp đánh bạc trên tàu thủy neo đậu trên sông Bạch Đằng.

Theo đó, hồi 10 giờ ngày 11/6, tại tàu HN-2360 neo đậu trên tuyến sông Bạch Đằng thuộc phường Đông Hải 1, quận Hải An, Tổ công tác đã bắt quả tang 4 trường hợp đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi sâm (lốc) ăn tiền.

Nhóm này gồm: T.V.T. (sinh năm 1977, trú tại Hà Nội); N.N.T. (sinh năm 1988, trú tại Phú Thọ); C.V.D. (sinh năm 1975, trú tại Hà Nội) và N.A.T. (sinh năm 1984, trú tại Phú Thọ).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc 1 bộ bài tú lơ khơ 52 lá và tổng số tiền được dùng để đánh bạc là 5,71 triệu đồng. Khi làm việc với Công an, 4 trường hợp trên khai nhận về hành vi đánh bạc từ khoảng 9 giờ 30 cùng ngày trên tàu HN-2360.

Tổ công tác đã thống nhất giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và 4 đối tượng cho Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hải An tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu, ra quyết định tạm giữ hình sự, tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.

