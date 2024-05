Tạm giữ hình sự 17 đối tượng lập nhóm Zalo tổ chức đánh bạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng chủ mưu tổ chức cho người nước ngoài đánh bạc.