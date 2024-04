Hà Nội: Phạt tù 2 cựu Công an cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc

Bị cáo Hoàng Văn Hoan và Nguyễn Sơn Thành đều là cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bị tòa tuyên phạt án tù với cáo buộc cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Minh Anh/TTXVN)

Sau 2 ngày xét xử, chiều 11/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 7 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng và đánh bạc tại Hà Nội; trong đó, có 2 cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là Hoàng Văn Hoan bị phạt 2 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và Nguyễn Sơn Thành bị phạt 6 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc.”

Tòa nhận định các bị cáo không oan mặc dù Cơ quan Điều tra có một số thiếu sót. Trong vụ án này, vợ của bị cáo Hoan là Quách Thị Thơm bị phạt 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội với chồng là “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.”

Bốn bị cáo còn lại bị phạt từ 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù về cùng tội “Đánh bạc."

Theo cáo trạng, khoảng năm 2016, Hoan lập tài khoản Facebook quảng cáo dịch vụ cho vay tài chính chuyên cho cán bộ, chiến sỹ trong ngành Công an vay tiền. Hoan xác minh tại nơi công tác, học tập của người vay nhưng để vợ giao dịch tránh "gặp phải người quen ảnh hưởng đến nghề nghiệp." Người vay ngoài để lại thẻ ngành, thẻ Đảng viên hoặc giấy tờ liên quan do ngành Công an cấp còn phải ngụy trang bằng "viết giấy nhận tiền mua hộ xe máy."

Thơm và Hoan tính lãi suất 5.000 đồng/một triệu đồng/ngày; người vay đóng lãi 10 ngày/lần thông qua tài khoản ngân hàng của Hoan hoặc gặp trực tiếp đưa tiền mặt cho Thơm. Khi giao tiền, Thơm giữ lại luôn tiền lãi 10 ngày đầu.

Viện Kiểm sát xác định từ năm 2016-2018, Hoan dùng 3,6 tỷ đồng cho 52 cán bộ Công an vay thu lợi bất chính hơn 920 triệu đồng, lãi suất 4.000-5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146-182,5% năm, gấp 7-9 lần lãi suất tối đa Ngân hàng Nhà nước quy định.

Thời gian này, Hoan rủ Nguyễn Sơn Thành góp tiền để cùng cho vay nhưng Thành từ chối và chỉ đồng ý cho Hoan vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu đồng/ngày. Do lãi suất vay dưới 100%/năm, Thành không bị xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuy vậy, Thành bị cáo buộc tổ chức cho 4 bị cáo: Đỗ Mạnh Dương, Nguyễn Thị Thanh, Lê Đức Lợi và Mai Thị Khanh đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề từ năm 2014-2018, với tổng số tiền đánh bạc hơn 777 triệu đồng, qua đó, thu lợi bất chính hơn 144 triệu đồng.

Tuyên án phạt 7 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng và đánh bạc tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Anh/TTXVN)

Quá trình xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, bị cáo Thành nhiều lần khẳng định không tổ chức đánh bạc với bất cứ ai, dưới bất cứ hình thức nào; bị cáo không quen biết 3 trong số 4 bị cáo ở nhóm tội đánh bạc, không có bất kỳ giao dịch gì với những người này.

Ba bị cáo: Dương, Thanh và Lợi ở nhóm tội đánh bạc cũng khẳng định không trao đổi tin nhắn ghi lô, đề với Thành. Cả 3 nhiều lần cho biết bị điều tra viên dọa nạt, ép cung, vì thế ban đầu nhận tội rồi sau này thay đổi lời khai. Thành cho rằng lời tố cáo của những người này là "có căn cứ" và đề nghị triệu tập điều tra viên, kiểm sát viên và cán bộ điều tra để đối chất, làm rõ.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng lời tố cáo này không có căn cứ vì "từ khi bị bắt tới 5 tháng sau mới đồng loạt thay đổi." Mặt khác, tại các phiên tòa lần trước, các điều tra viên đã có giải trình, báo cáo và không có tài liệu gì chứng minh việc ép cung, nhục hình.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của 7 bị cáo là nguy hiểm, gây tác hại tới xã hội rất lớn, là nguồn gốc phát sinh các tệ nạn xã hội nên cần răn đe nghiêm khắc. Trong đó, Tòa xác định bị cáo Thành giữ vai trò đầu vụ, đứng ra tổ chức đánh bạc cho 4 người còn lại và đánh bạc nhiều lần, do đó, Thành phải chịu mức án phạt cao nhất.

Tòa nhận định mặc dù Thành và các bị cáo không thừa nhận hành vi nhưng căn cứ vào kết quả xét hỏi tại tòa cùng tài liệu hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đánh bạc bằng tiền dưới hình thức chuyển tin nhắn lô, đề. Việc kêu oan của cựu cán bộ Công an là không có cơ sở.

Tại phiên tòa, mặc dù Thành không thừa nhận chiếc điện thoại iPhoneX chứa thông tin về các tin nhắn trao đổi ghi lô đề là của Thành nhưng Hội đồng xét xử đã cho trích xuất kiểm tra và xác định chiếc điện thoại có nhiều hình ảnh, tài liệu cá nhân của bị cáo Thành. Vì vậy, Hội đồng xét xử đánh giá việc luật sư và Thành nói đây không phải điện thoại của Thành là không có căn cứ. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng cho rằng, cơ quan điều tra có một số thiếu sót trong quá trình thực hiện các hoạt động tố tụng nên cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Quá trình điều tra, một số bị cáo được triệu tập và không lấy được lời khai, nhưng không lập biên bản. Điều này là chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo theo quy định tố tụng hình sự.

Hội đồng xét xử khẳng định, tuy có thiếu sót nhưng những điều trên không làm thay đổi bản chất vụ án và các tài liệu được thu thập trong hồ sơ là hợp pháp./.

Hà Nội: Xét xử 53 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ Bị cáo cầm đầu Nguyễn Minh Thành cùng 10 đồng phạm bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; 42 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Đánh bạc.”