Phú Yên: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi lên đến 1.000%/năm

Ba đối tượng bị bắt về tội cho vay với lãi suất lên tới 1.000%/năm bị bắt. (Nguồn: Công an cung cấp)

Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đức Thắng (sinh năm 1992), Trương Văn Luật (sinh năm 1999) và Đoàn Văn Vũ (sinh năm 1991), cùng trú tại tỉnh Hà Nam về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Tuy Hòa phát hiện một nhóm người từ tỉnh Hà Nam đến địa bàn thành phố Tuy Hòa hoạt động cho vay lãi nặng thông qua phương thức quảng cáo cho vay tài chính trên mạng xã hội Facebook với nội dung “cho vay trả góp ngày lãi suất thấp.”

Tháng 1/2024, Công an thành phố Tuy Hòa đã đấu tranh với các đối tượng Thắng, Luật, Vũ cùng đồng bọn.

Quá trình đấu tranh, lực lượng công an xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024, nhóm người này đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên vay số tiền hơn 3,7 tỷ đồng với lãi suất từ 341% đến 1.000%/năm; số tiền thu lợi bất chính tạm tính là 1,35 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, gồm 24 chứng minh nhân dân, 36 căn cước công dân, 7 giấy phép lái xe, 8 giấy đăng ký xe môtô, 6 giấy khai sinh, 2 giấy chứng nhận kết hôn, 12 sổ hộ khẩu, 1 quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí cùng nhiều giấy tờ, đồ vật khác liên quan đến việc cho vay nợ của các đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng số đối tượng còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật./.

