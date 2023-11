Quảng Trị: Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi lên tới hơn 1.500%

Đối tượng Trần Phú Ba bị khởi tố về hành vi cho vay nặng lãi. (Nguồn: Dân Việt)

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phú Ba (20 tuổi, trú tại thôn 8, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương - tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 Bộ Luật Hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng Bảy đến tháng 10 năm 2023, Trần Phú Ba đã cho nhiều người dân ở Quảng Trị vay tiền với lãi suất từ 319% đến 1.521%/năm, tức vay 1 triệu đồng phải trả lãi từ 8.000 đồng đến 41.000 đồng/ngày. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bước đầu, Trần Phú Ba khai nhận thường đi dán tờ rơi in thông tin cho vay nóng ở các điểm công cộng, chạy các ứng dụng cho vay tiền nhanh qua mạng xã hội như Zalo, Facebook. Bằng cách tiếp cận này, nhiều người đã vay tiền từ Ba với lãi suất cao.

Trước đó, ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Ngọc Ánh (40 tuổi, trú thôn Trúc Kinh, xã Thanh An, huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị) và Trần Thị Nghĩa Tình (38 tuổi, trú thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 Bộ Luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2021 đến nay, Hoàng Thị Ngọc Ánh và Trần Thị Nghĩa Tình đã cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vay tiền với lãi suất 109,5%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng./.