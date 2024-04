Đối tượng Giàng Seo Dình và tang vật vụ án. (Nguồn: Công an Nhân dân)

Ngày 3/4, Công an tỉnh Hà Giang cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 6 bánh heroin.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 17/3, tại khu vực bến xe khách thành phố Hà Giang, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Giàng Seo Dình (sinh năm 1997, trú xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) đang vận chuyển 6 bánh heroin khi đối tượng vừa xuống xe khách tuyến Hà Nội-Hà Giang.

Tại cơ quan công an, Giàng Seo Dình khai nhận số heroin trên đối tượng vận chuyển thuê từ huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) đến Hà Giang để giao cho một người khác. Sáu bánh heroin có tổng khối lượng hơn 2,1kg.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm: Vừ Su (sinh năm 1993, quốc tịch Lào); Mùa A Chay (sinh năm 1982, trú huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Sùng Dũng Sính (sinh năm 1987, trú xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

