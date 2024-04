Nghệ An bắt đối tượng vận chuyển hàng nghìn viên ma túy tổng hợp

(Ảnh minh họa. TTXVN phát)

Ngày 20/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lô Thị Vân (sinh năm 1986), trú tại xóm 1, xã Giang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đang vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Qua công tác nắm tình hình các địa bàn trên Quốc lộ 48, lực lượng công an phát hiện đối tượng Lô Thị Vân lợi dụng thông thạo địa bàn, phong tục, tập quán, địa phương để móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện Quế Phong hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong đi các huyện Quỳ Hợp, Đô Lương, Tân Kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện Vân đang di chuyển bằng đường rừng vào đồi núi khu vực biên giới huyện Quế Phong lấy ma túy, sau đó mang đi các địa bàn khác để phân phối.

Để qua mặt lực lượng Công an, Vân thay đổi nhiều phương thức di chuyển, gây khó khăn trong việc phát hiện và bắt giữ.

Ban Chuyên án đã bố trí nhiều tổ công tác theo dõi, giám sát đối tượng và đã bắt được Vân khi đối tượng này vừa bước xuống từ xe khách tại xã Giang Sơn, huyện Đô Lương.

Khi Vân chưa kịp thay đổi phương thức di chuyển khác, Tổ công tác lập tức áp sát kiểm tra người đối tượng, phát hiện, thu giữ trong túi xách mà Vân mang theo có 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại Cơ quan điều tra, Lô Thị Vân có thái độ không hợp tác, khai báo quanh co, chối tội nhưng sau thời gian đấu tranh, củng cố tài liệu, chứng cứ, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng./.

