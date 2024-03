Tạm giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy, thu giữ hơn 22kg chất cấm

Ngày 8/3, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng Lê Văn Hoàn và thu giữ 4kg thuốc lắc, 1kg ketamine, 1 bịch bột ma túy; 4kg ma túy đá, 15 bánh heroin, 2 điện thoại di động.

Số lượng ma túy bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh và Đoàn 3 Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, thu giữ hơn 22kg ma túy các loại.

Qua theo dõi nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn nên xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Khoảng 14 giờ ngày 8/3, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng Lê Văn Hoàn (sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tỉnh Ninh Bình, đang tạm trú tại khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thanh phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phát hiện, thu giữ 4kg thuốc lắc, 1kg ketamine, 1 bịch bột ma túy; 4kg ma túy đá, 15 bánh heroin, 2 điện thoại di động.

Mở rộng đấu tranh, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Đoàn 3 bộ độ Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ Lê Minh Long (sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) khi đối tượng đang chuẩn bị vượt biên sang Campuchia.

Khám xét tiệm cắt tóc của đối tượng Lê Minh Long (phường An Thạnh), lực lượng Công an bắt giữ Nguyễn Lê Gia Huy (sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Đỗ Duy Quang (sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đang tiêu hủy ma túy theo chỉ đạo của Long.

Kết quả khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 2,2 kg ma túy các loại, 3 lít chất lỏng nghi ma túy, 1 bộ dụng cụ nghi để sản xuất ma túy.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã kiểm tra một căn hộ chung cư trên địa bàn khu phố 1B (phường An Phú, thành phố Thuận An) phát hiện 5 đối tượng đang tàng trữ 18 viên thuốc lắc, 14 bịch nylon chứa ma túy đá...

Khám xét nhà đối tượng Huy, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Nguyễn Lê Gia Bảo (sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú thành phố Thuận An) mang số ma túy đi đổ xuống cống thoát nước gần nhà để tiêu hủy.

Lực lượng chức năng tiếp tục khám xét trong nhà và tại cống thoát nước nơi Bảo tiêu hủy ma túy phát hiện, thu giữ 7.000 viên thuốc lắc, 1kg bột thuốc lắc.

Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ 6 đối tượng, làm việc với 14 người có liên quan, thu giữ hơn 22kg ma túy các loại.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Quảng Ngãi: Phát hiện hơn 26kg ma túy trôi vào đảo Lý Sơn Trong lúc đi bắt ốc tại bờ biển phía Đông Bắc, khu vực cột mốc A10, thuộc thôn Đông An Hải, anh N.V.Đ phát hiện được 2 gói nylon nghi là ma túy.