Hà Nội: Liên tiếp phát hiện nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm "bẩn"

Ngày 9/5, tổ công tác của Công an huyện Phúc Thọ kiểm tra 2 hộ kinh doanh trên địa bàn xã Phụng Thượng (Phúc Thọ, Hà Nội) phát hiện khoảng 1,7 tấn thực phẩm gồm thịt, xương, chân lợn để đông lạnh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Liên tiếp từ đầu tháng 5, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, phối hợp kiểm tra 10 vụ việc kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh thực phẩm nhập lậu; thu giữ hơn 10 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đơn cử, ngày 13/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội phối hợp với Đội 14, Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra thu giữ 24.000 gói chân gà trên bao bì có in chữ nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không rõ chất lượng tại Khu công nghiệp Lại Yên, An Khánh, Hoài Đức (Hà Nội).

Khoảng 14 giờ ngày 7/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 24 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra kho chứa hàng thực phẩm tại số 115 đường Đồng Tiến (thôn Quyết Tiến, xã La Phù, huyện Hoài Đức), phát hiện, thu giữ khoảng gần 4 tấn xúc xích và cánh gà không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua điểm định chất lượng, an toàn thực phẩm.

Ngày 10/5, Tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 10-Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 11-Cục Quản lý thị trường Hà Nội qua kiểm tra xe tải BKS 89H-017.XX phát hiện 1,5 tấn nội tạng động vật gồm lòng, mỡ, bì động vật. Thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên.

Lực lượng liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; tạm giữ và buộc tiêu hủy toàn bộ 1,5 tấn thực phẩm trên; đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế theo quy định của pháp luật.

Số thực phẩm này được chứa trong các túi nilon, không đảm bảo vệ sinh, hầu hết không có nhãn mác. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nêu trên./.

