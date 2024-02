Hà Nội: Thu giữ hàng chục tấn thực phẩm bẩn dùng làm tóp mỡ, xúc xích

Thực phẩm bẩn. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 1/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an quận Hoàng Mai vừa phát hiện, kiểm tra và thu giữ 1 tấn nội tạng động vật bẩn, bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 15, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra điểm tập kết thực phẩm tại khu vực bãi đất trống ven đường Vành đai 3 thuộc tổ 19 phường Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện ông M.H.T (sinh năm 1958, hộ khẩu thường trú tại tổ 10, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) đang tập kết trứng gà non đông lạnh, nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán cho các cửa hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 tấn thực phẩm là trứng gà non đông lạnh, nầm lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông M.H.T cho biết, nhận thấy nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thực phẩm cuối năm của các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn Thủ đô lớn nên đã thu mua số lượng thực phẩm này trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng hiện đang tiếp tục xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 26/1, Đội 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở sơ chế, chế biến mỡ nước và tóp mỡ do ông N.V.C có địa chỉ tại thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh (Hà Nội) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng hơn 3,2 tấn mỡ nước thành phẩm, 796 kg tóp mỡ, đang được lưu giữ tại cơ sở, để chuẩn bị xuất bán. Chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số hàng hóa trên. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tương tự, ngày 19/1, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Chương Mỹ phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 25, Cục Quản lý thị trường Hà Nội và các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra kho đông lạnh ở xã Hữu Văn (Chương Mỹ, Hà Nội) của ông N.B.M (sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội), phát hiện 2 kho lạnh chứa khoảng 40 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu thịt tại 2 kho đông lạnh để phân tích, giám định và niêm phong toàn bộ 2 kho lạnh trên, giao cho Công an xã Hữu Văn và ông N.B.M quản lý, cho đến khi có ý kiến của cơ quan chức năng.

Sau khi lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm cho thấy kết quả số thịt lợn trên dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi, virus dịch bệnh tai xanh, virus dịch tả lợn, virus lở mồm long móng. Đây là các loại virus gây dịch bệnh nguy hiểm, gây lây lan dịch bệnh, thuộc diện phải công bố dịch.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.B.M. cho biết ông thu gom số thịt lợn trên từ các lò mổ lợn tại địa bàn các xã thuộc huyện Chương Mỹ, từ khoảng tháng 5/2023. Mục đích mua về để nghiền, làm thức ăn cho cá.

Tuy nhiên, qua nắm tình hình thị trường, ồng N.B.M quyết định thu gom số thịt lợn trên để bán cho các cơ sở sản xuất xúc xích, nem chua rán. Hiện các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy số thịt lợn trên, đồng thời lập hồ sơ đề xuất, xử lý theo quy định của pháp luật./.

