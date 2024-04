Tạm giữ 31 tấn đường kính trắng có dấu hiệu gian lận thời hạn sử dụng

Lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh Phú Yên kiểm tra đường kính trắng nghi gian lận thời hạn sử dụng. (Ảnh: qltt)

Theo đại diện Tổng cục Quản lý Thị trường, qua kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn đường kính trắng do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, ngày 23/4, Đội Quản lý Thị trường số 1 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Yên) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông và Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Yên tiến hành dừng và kiểm tra xe ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát số 50H-014.XX Rơ mooc 51R-245.XX đang lưu hành theo hướng Bắc-Nam do ông L.M.Đ, trú tại Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh là người trực tiếp điều khiển phương tiện cũng là người quản lý hàng hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 31 tấn Đường kính trắng, loại 50kg, do nước ngoài sản xuất, trên nhãn thể hiện ngày sản xuất: 01/03/2022, hạn sử dụng: 01/03/2025.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ do ông Đ. xuất trình thì số lượng hàng hóa không phù hợp so với hóa đơn, chứng từ kèm theo, có dấu hiệu gian lận về thời hạn sử dụng. Do vậy, Đội Quản lý Thị trường số 1 tiến hành tạm giữ để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.